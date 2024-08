SchÃ¶ner hÃ¶ren mit Eora: der weltweit erste HÃ¶rschmuck

ANZEIGE

Bildquelle: Eora © Marko Mestrovic

Sommerzeit ist Urlaubszeit, doch für viele Menschen mit leichtem bis mittlerem Hörverlust bleiben die typischen Klängen des Meeres, wie Wellenrauschen und Möwenkreischen oft ungehört.

Hörschmuck von Eora

Eora bietet hier die perfekte Lösung: stilvoller Hörschmuck, der unauffällig das Gehör unterstützt und so die Freude an den Urlaubserlebnissen zurückbringt. Hören hat mit Wohlbefinden zu tun – es beeinflusst wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und wie wir mit unseren Mitmenschen verbunden sind. Leider empfinden viele Menschen mit Hörschwäche Scham, wenn sie an Hörgeräte denken. Das Münchner Start Up Eora bricht mit seiner Hörschmuck-Innovation gesellschaftliche Denkstrukturen zum Thema Hörverlust, um mehr Träger:innen aufzuzeigen, dass ihre Ohren genauso einzigartig sind, wie sie selbst. Eora verbindet die Welt der Hörgeräte mit stilvollem, funktionalem Schmuck und sorgt dank eigens entwickelter Technik für brillante Akustik, die sich nicht verstecken muss. Hören ist gesellschaftsrelevant, denn rund 10 % aller Menschen haben eine altersbedingte Hörbeeinträchtigung und die Anzahl der Betroffenen wächst kontinuierlich. 1 Um den Hörverlust frühzeitig entgegenzuwirken und damit weitere gesundheitliche Spätfolgen wie bspw. Demenz deutlich zu verzögern, ist ein regelmäßiger Hörtest, ähnlich wie ein Sehtest, wichtig. Mittlerweile hat Eora auch ein umfassendes Schmuck-Sortiment mit stilvollen Ketten, Ringe und Armbänder, das über reinen Hörschmuck hinausgeht und das Produktkonzept abrundet.

Mehr Info: www.eora.me

1 EuroTrak Germany | Die Hörstudie 2022