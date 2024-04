“An apple a day keeps the doctor away”

Durch das tägliche Essen eines Apfels lässt sich ein Arztbesuch nicht vermeiden. Dennoch lohnt sich das Apfelessen, denn der Apfel ist sehr gesund. Er enthält viele wertvolle Nährstoffe, fördert unsere Verdauung und scheint sogar positiv auf unser Herz-Kreislaufsystem zu wirken. Also nichts wie ran an den Apfel!

Fünf Tipps für bessere Herzgesundheit

Unser Herz gilt als der Motor des Lebens, denn es erbringt jede Sekunde lebensnotwendige Höchstleistungen: Es schlägt etwa 86.000 Mal pro Tag und pumpt dabei pro Jahr circa 2.628.000 Liter Blut durch den Körper. Dennoch kümmern sich viele Menschen nicht ausreichend um die Gesundheit dieses wichtigen Organs. „Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen weltweit dar. Dabei können schon einfache Maßnahmen dazu beitragen, die Herzgesundheit zu verbessern“, weiß Priv.-Doz. Dr. Jan Knierim, ärztlicher Direktor des Sana Paulinenkrankenhauses in Berlin, und gibt fünf Tipps, mit denen jeder sein Herz gesund halten kann.



1. Blutdruck im Blick haben



Etwa 20 bis 30 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Bluthochdruck – da er in vielen Fällen keine offensichtlichen Beschwerden verursacht und oftmals unbemerkt bleibt, gilt er als stiller Killer Nummer 1. „Erhöhter Blutdruck belastet sowohl Herz als auch Gefäße und kann langfristig zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen. Da er gut behandelbar ist, sollten alle Menschen regelmäßig ihren Blutdruck prüfen, um notfalls Gegenmaßnahmen ergreifen zu können“, rät Dr. Knierim. Schon kleine Veränderungen des Lebensstils wie Ausdauersport, gesunde Ernährung oder Stressreduktion durch autogenes Training oder Meditation haben in der Regel positive Auswirkungen. Helfen diese Maßnahmen nicht ausreichend, kommen Medikamente zum Einsatz.



2. Blutzucker kontrollieren

Bei Diabetes mellitus handelt es sich um eine weitverbreitete, ebenfalls oftmals unentdeckte Erkrankung, bei der es zu schwerwiegenden Komplikationen wie Herzinfarkten kommen kann. „Diabetiker haben ein höheres Herzinfarktrisiko und im Fall eines Infarktes eine deutlich schlechtere Prognose. So sterben rund 50 Prozent letztlich an einem Herzinfarkt“, warnt Dr. Knierim. Ein einfacher Blutzuckertest oder das Messen des sogenannten Langzeit-Blutzuckerwerts HbA1c kann helfen, dieses Risiko zu minimieren. Zusätzlich trägt ein gesunder Lebensstil dazu bei, dass die Erkrankung gar nicht erst auftritt – denn Diabetes Typ 2 ist eine Zivilisationskrankheit, die durch falsche Ernährung, Bewegungsmangel und Übergewicht hervorgerufen wird.



3. Aktiv bleiben

Die Lebenserwartung hängt stark vom Aktivitätslevel ab, Bewegung ist deshalb einer der wichtigsten Schlüssel zur Erhaltung der Herzgesundheit. Egal ob Spazierengehen, Radfahren oder Yoga – Hauptsache, das Herz-Kreislauf-System wird gefordert. „Viele Menschen sitzen heutzutage zu viel und sollten sich daher unbedingt einen Ausgleich schaffen. Ein Schrittzähler kann beispielsweise dabei helfen, die tägliche Aktivität im Auge zu behalten und sich gleichzeitig zu motivieren“, rät Dr. Knierim.

4. Mit dem Rauchen aufhören

Rauchen ist die zweithäufigste Ursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es sorgt für Ablagerungen in den Arterien, die sich ablösen und Herzinfarkte und Schlaganfälle verursachen können. „Jede einzelne Zigarette erhöht das Risiko von Herzinfarkten und beeinträchtigt anschließend die Überlebenschancen. Wer es alleine nicht schafft, mit dem Rauchen aufzuhören, kann sich auch professionelle Hilfe suchen“, erklärt Dr. Knierim.

5. Cholesterinwerte prüfen

Ein erhöhter Cholesterinspiegel steigert das Risiko von Herzkrankheiten, insbesondere wenn zusätzliche Risikofaktoren vorliegen. „Da Betroffene erhöhte Werte nicht spüren, ist es wichtig, seine Cholesterinwerte überprüfen zu lassen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu senken“, weiß Dr. Knierim. Eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und gegebenenfalls Medikamente helfen dabei, die Cholesterinwerte im optimalen Bereich zu halten und das Herz zu schützen.

Quelle: Sana Paulinenkrankenhaus