VitaminDoctor – das unabhängige Informationsportal rund um Mikronährstoffmedizin

Das Portal „Vitamindoctor.com“ befasst sich mit allen Themen rund um die Mikronährstoffe. Dort erhalten Sie alle Informationen zu den Funktionen von Mikronährstoffen im menschlichen Körper und die Wirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden.

Alle Informationen berufen sich auf die Ergebnisse von medizinischen Forschungen und Studien, sie reichen vom Nährstoffbedarf in verschiedenen Lebensphasen über den Nährstoffgehalt in einzelnen Lebensmitteln bis hin zur Wirkungsweise von Mikronährstofftherapie.

Vitamine

Vitamine sind essentielle Bestandteile unserer Gesundheit. Neben bekannten Vitaminen wie B2, Vitamin C und D gibt es auch eine Menge weniger bekannter Vitamine und Pro-Vitamine wie zum Beispiel Biotin oder Q10. Es ist nicht immer einfach auf alle Vitamine zu achten, oder gar zu wissen wie und in welcher Menge sie dem Körper zu Verfügung gestellt werden müssen. Bei VitaminDoctor erfahren Sie alles über die richtige Einnahme von Vitaminen und wie ein Mangel, oder auch ein Überschuss erkannt und verhindert werden kann. Auf den ersten Blick sehen Sie welche wichtigen Eigenschaften die Vitamine haben.

Nährstoffe

Es gibt eine unglaubliche Menge an Makro- und Mikronährstoffen, welche für uns Menschen essentiell sind. Während die Makronährstoffe Fette, Kohlenhydrate und Proteine jedem bekannt sind und auch ihre Aufnahme an sich, allein durch ihr Vorkommen in unseren Lebensmitteln, kein größeres Problem darstellt, ist es bei den Mikronährstoffen nicht ganz so einfach. Mikronährstoffe bezeichnen vor allem die Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Bei dieser Vielzahl an Mikronährstoffen unterstützt Sie VitaminDoctor und informiert, welche Mikronährstoffe es gibt, wie man qualitative Nährstoffe erkennt und wie sie in unserem Körper funktionieren. Außerdem werden die richtige Einnahme, Dosierung und mögliche Wechselwirkungen erläutert. Besonders interessant ist, dass nicht nur auf allgemein bekannte Nährstoffe wie Calcium und Eisen eingegangen wird, sondern auch auf Aminosäuren, Hormone und Probiotika. Bei VitaminDoctor werden die Nährstoffe wissenschaftlich klassifiziert. Die Informationen sind jedoch sehr verständlich und interessant zusammengestellt.

Sekundäre Pflanzenstoffe

Um das Thema sekundäre Pflanzenstoffe ranken sich viele Mythen und Halbwahrheiten. VitaminDoctor informiert Sie jedoch über die verschiedenen positiven Wirkungsweisen auf Ihren Körper und wie sekundäre Pflanzenstoffe verschiedenen Krankheiten vorbeugen kann. Wussten Sie zum Beispiel, dass grüner Tee eine gute Anti-Aging Kur ist, da die im grünen Tee enthaltenen Polyphenole freie Radikale einfangen kann?

Mikronährstofftherapie

Die Mikronährstofftherapie, oder auch Orthomolekularmedizin, nutzt Wirkstoffe aus unserer Nahrung und unserem Körper, um Krankheiten zu behandeln und vorzubeugen. Zum Einsatz kommen zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, essentielle Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe aus unserer Nahrung sowie Botenstoffe, welche in unseren Körpern gebildet werden. Bei einer korrekten Anwendung ist eine solche Behandlung frei von Nebenwirkungen, jedoch sollte bei Bedarf ein Arzt oder Heilpraktiker aufgesucht werden. Besonders interessant ist zudem, wie VitaminDoctor auf unsere Ernährung, vor allem im Vergleich zu unseren Vorfahren eingeht, um so nochmals zu verdeutlichen wie wichtig Mikronährstoffe sind.

VitaminDoctor erläutert für Mineralstoffe und Vitamine im Einzelnen das Vorkommen in Lebensmitteln, die Aufnahme und Funktion im Körper und die Wechselwirkung sowie Folgen einer Überdosierung. Bei Fragen rund um die Gesundheit, vor allem in Bezug auf Vitamine und Mineralstoffe ist es wichtig, sich gut zu Informieren. Es gibt viele verschiedene Quellen und eine große Anzahl an Studien. Durch diese Vielzahl an potentiellen Falschinformationen ist es sinnvoll, eine Anlaufstelle mit unabhängigen, neutralen und gut begründeten Informationen zu haben.

