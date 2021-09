Wald- und Gesundheits-Aktionswoche 27.09 – 01.10. 2021 in der Oberpfalz

Programm Wald und Gesundheit

Montag, 27. September 2021

09.00 – 10.00 Uhr Führung durch das Sibyllenbad und die medizinische Abteilung

10.00 – 11.00 Uhr Einführung und Kennenlernen mit den Waldgesundheitstrainern Beate Ott und Michael Rückl im Sengerhof

13.00 – 15.00 Uhr Anschnuppern im Burgholz mit Beate Ott

15.30 – 17.30 Uhr Vortrag “Waldgesundheitstraining” im Sengerhof

Dienstag, 28. September 2021

09.00 -11.30 Uhr Morgenspaziergang mit Impulsen auf dem Heilklimatischen Terrainkurweg

(ca. 6.5 km) mit Beate Ott

19.00 – 21.00 Uhr Körperwahrnehmung (Lerchenbühl)

Mittwoch, 29. September 2021

09.00 – 11.00 Uhr Atemtechniken

13.00 -17.00 Uhr Wanderung mit Achtsamkeitsübungen am Rinnlstein-Rundweg (ca. 8,5 km)

Donnerstag, 30. September 2021

09.00 – 11.00 Uhr Naturwahrnehmung mit allen Sinnen “Im Lohe”

19.00 -21.30 Uhr Nachtwanderung mit Impulsen am Muglbach Wasserfall und “Alter Herrgott” (ca. 4 km)

Freitag, 01. Oktober 2021

13.00 – 17.00 Uhr Intensiv-Einheit Waldgesundheitstraining mit “Abhängen” oder ” Rumliegen” am Birkenberg

19.00 – 21.00 Uhr Abschlussgespräch mit Resümee und Tipps für zuhause

Änderungen vorbehalten.

Der Preis für das Programm Wald und Gesundheit beträgt 175,00 € pro Person (ohne Übernachtung und Verpflegung).