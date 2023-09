Wandern im gesunden Gersfelder Klima

Viel Platz und Weitblick genießen Gäste in Gersfeld in der Hessischen Rhön. Jetzt im Herbst ist der perfekte Zeitpunkt für eine gesunde Auszeit in dem Heilklimatischen Kurort am Fuß der Wasserkuppe. Foto: Bildstürmer, Fulda

Einziger Heilklimatischer Kurort der Rhön bietet Mix aus Gesundheitsangeboten und Wanderspaß im UNESCO Biosphärenreservat Rhön / Erlebnisreicher Herbsturlaub am Fuß der Wasserkuppe / Neu: Segelfliegerweg



Lust auf einen Wander- oder Radurlaub im Herbst? Endlich Zeit nehmen für die Gesundheit nach dem sommerlichen Trubel? Die malerische Stadt Gersfeld am Fuß der Wasserkuppe in der hessischen Rhön macht alle Wünsche wahr. In dem einzigen heilklimatischen Kurort in der Rhön genießen Gäste ein breitgefächertes Gesundheitsangebot. Gleichzeitig ist die Lage am Fuß der Wasserkuppe ideal für entdeckungsreiche Spaziergänge, Radtouren und prämierte Wanderwege.

Gesundes Wandern in Gersfeld



Allein fünf heilklimatische Wanderwege laden in Gersfeld ein, besonders im Herbst das prächtig leuchtende Rot-Gold der Rhöner Wälder zu erleben und so die körperliche und mentale Gesundheit zu fördern. Die frische Luft im Naturschutzgebiet sowie das sanfte Mittelgebirgsklima schaffen ideale Bedingungen für erholsame und revitalisierende Aktivitäten im Freien.

Wandern und Radfahren stärken nicht nur die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System, sondern können auch den Geist beruhigen und Stress abbauen. Wer zudem Beschwerden lindern möchte, nutzt das breitgefächerte Therapieangebot des Ortes.

Durch Schluchten und Moore

Die zahlreichen Gersfelder Wander- und Radrouten eignen sich für unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und Interessen. Am prominentesten ist wohl der vielfach prämierte Premiumwanderweg DER HOCHRHÖNER mit seinen themenreichen Extratouren wie zum Roten Moor. Oder man taucht ein in die imposante Kaskadenschlucht. Ideal für Familien und Tierfreunde ist ein Spaziergang durch den rund ums Jahr geöffneten Wildpark Gersfeld.

Auf den Spuren des Segelflugs zur Wasserkuppe

Besonders empfehlenswert ist die Route zur Wasserkuppe, dem höchsten Berg der Rhön, von dem aus man eine atemberaubende Aussicht sowie die Flugkünste von Segelfliegern und Paraglidern genießen kann. Ganz neu seit diesem Jahr gibt es ab Gersfeld den Segelfliegerweg zum Segelflugmuseum auf der Wasserkuppe. Auf der Tour erfahren Wanderer anhand mehrerer Informationstafeln die Geschichte des Segelflugs.

Regionale Spezialitäten

Aktivität an der frischen Luft macht hungrig und durstig. Gersfeld und Umgebung bietet eine Reihe von gemütlichen Gasthäusern, Restaurants und Berghütten, die regionale Spezialitäten und hausgemachte Leckerbissen auftischen. Die Speisekarte reicht von der Rhönforelle bis zum saftigen Blechkuchen. Eine perfekte Gelegenheit, um sich nach einer Wanderung zu stärken und sich mit anderen Naturbegeisterten auszutauschen.

Sympathische Gastgeber

Wo übernachten in Gersfeld? Die Auswahl reicht vom gemütlichen Gasthof oder der Ferienwohnung über Pensionen bis zum Hotel. Auch ein Wohnmobil- und Campingplatz ist vorhanden. Mehrere Kliniken bieten spezielle Gesundheitsaufenthalte und Kuren an.

Abenteuer Sternenpark

Apropos Übernachten. In der Nacht hört in Gersfeld das Naturerlebnis nicht auf. Die Rhönstadt gehört zum Sternenpark Rhön, wo das dank der geringen Lichtverschmutzung meist hellstrahlende Firmament sehr gut anzuschauen ist.

Rücksicht auf die Umwelt

Gersfeld liegt mitten im UNESCO Biosphärenreservat und Naturpark Rhön. Der Schutz der Natur steht an erster Stelle. Wanderer und Radfahrer werden gebeten, die markierten Wege nicht zu verlassen und auf die Umwelt Rücksicht zu nehmen. Mülltrennung und respektvoller Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt tragen dazu bei, die Schönheit der Rhön langfristig zu bewahren.

Weitere Informationen zu Wanderrouten, Unterkünften und Freizeitaktivitäten erteilt die Tourist-Info auf der Website der Stadt Gersfeld www.gersfeld.de oder unter 06654 1780.

Zehn gute Gründe für einen Gersfeld-Aktivurlaub:

Lage mitten im Biosphärenreservat Rhön

Einziger Heilklimatischer Kurort in der Rhön

Einzigartiger Schlosspark

Hausberg Wasserkuppe, Hessens höchster Berg

Premiumwanderweg DER HOCHRHÖNER und Extratouren „Wasserkuppe“ und „Rotes Moor“

Attraktion Kaskadenschlucht

DSV-Nordic-Aktiv-Park und Loipenzentrum am Roten Moor

Freibad Gersfeld mit 60 m Riesenrutsche und Freibad Dalherda

Wildpark Gersfeld

Bahnstation

