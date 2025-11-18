ANZEIGE

Proteinversorgung betrifft nicht nur Bodybuilder:Â XbyX-Proteinrechner deckt versteckten Bedarf von Frauen Ã¼ber 40 auf

Die meisten von uns haben vermutlich keine Ahnung davon, wie viel Protein sie wirklich brauchen â€“ und unterschÃ¤tzen damit einen der wichtigsten NÃ¤hrstoffe fÃ¼r ihre Gesundheit. Dabei ist EiweiÃŸ weit mehr als ein â€žMuskelmacherâ€œ fÃ¼r Bodybuilder: Proteine sind die Basis fÃ¼r Muskeln, Knochen, Hormone, Immunsystem und Energie. Besonders Frauen ab 40 stehen hier vor einer Herausforderung: Der natÃ¼rliche Muskelabbau setzt ein, der Stoffwechsel verÃ¤ndert sich, und der EiweiÃŸbedarf steigt â€“ ohne dass einem dies im Alltag durch Beschwerden bewusst wird.

Mit demÂ Proteinrechner Â vonÂ XbyX â€“ Women in Balance , Plattform fÃ¼r weibliche Gesundheit und Wechseljahre, lÃ¤sst sich der individuelle Proteinbedarf jetzt einfach, kostenlos und wissenschaftlich fundiert bestimmen. Das digitale Tool berÃ¼cksichtigt Alter, Geschlecht, KÃ¶rpergrÃ¶ÃŸe, Gewicht, AktivitÃ¤tslevel und ErnÃ¤hrungsweise â€“ und zeigt auf einen Blick, wie viel Protein der KÃ¶rper wirklich benÃ¶tigt.

Warum Frauen ab 40 mehr Proteine benÃ¶tigen

â€žGerade Frauen mit 40+ unterschÃ¤tzen hÃ¤ufig, wie wichtig Protein nicht nur fÃ¼r den Erhalt der Muskelmasse, sondern auch der Knochengesundheit istâ€œ, erklÃ¤rt XbyX-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Peggy Reichelt. â€žMuskeln schÃ¼tzen unsere Knochen. Wer also dauerhaft zu wenig EiweiÃŸ aufnimmt, riskiert auch ein erhÃ¶htes Osteoporoserisiko sowie EinbuÃŸen bei Stoffwechsel und LeistungsfÃ¤higkeit.â€œ

Im eigenen Blog-Magazin klÃ¤rt der NahrungsergÃ¤nzungsmittel-Spezialist fÃ¼r Frauengesundheit XbyX weiter auf: Ab etwa 40 beginnt der weibliche KÃ¶rper verstÃ¤rkt, Muskelmasse abzubauen. Um diesem Prozess entgegenzuwirken, braucht der Organismus verlÃ¤ssliche EiweiÃŸquellen. In dieser Lebensphase vor der Menopause nimmt bei Frauen die FÃ¤higkeit ab, NÃ¤hrstoffe effizient zu verwerten. Die sogenannte â€žanabole Resistenzâ€œ sorgt dafÃ¼r, dass sich Ã¤ltere Zellen weniger gut aus Nahrungsproteinen aufbauen, was einen hÃ¶heren Bedarf erforderlich macht. Studien zeigen, dass viele Frauen Ã¼ber 50 ihren EiweiÃŸbedarf nicht decken â€“ jede dritte Frau isst zu wenig Protein fÃ¼r optimale Gesundheit. Dabei Ã¼bernehmen Proteine im KÃ¶rper zahlreiche Funktionen: Sie sind Bausteine fÃ¼r Muskeln, Knochen, Hormone, Enzyme, Immunsystem und Zellreparatur. AuÃŸerdem helfen Proteine, lÃ¤nger satt zu bleiben, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und beim Abnehmen â€“ weil sie den Stoffwechsel leicht ankurbeln (thermischer Effekt).

Wie viel Protein ist sinnvoll?

â€žFÃ¼r Frauen ab der Hormonumstellung und im hÃ¶heren Alter sind Mengen zwischenÂ 1,4 und 1,8 g Protein pro kg KÃ¶rpergewicht sinnvoll. Bei intensiver kÃ¶rperlicher AktivitÃ¤t oder Ziel Muskelerhalt kann auch 1,6 bis 2,4 g/kg angezeigt seinâ€œ, rÃ¤t Reichelt.Â Wichtig dabei: Die Proteinzufuhr sollteÂ gleichmÃ¤ÃŸig auf 3â€“4 Mahlzeiten am TagÂ verteilt werden. Bei pflanzlicher ErnÃ¤hrung kann der Bedarf Ã¼brigens etwas hÃ¶her sein, da pflanzliche Proteine weniger gut bioverfÃ¼gbar sind. Eine schlaue Kombination verschiedener Quellen ist in dem Fall hilfreich, um alle essenziellen AminosÃ¤uren abzudecken.

Beispiel & praktische Umsetzung