Zu hohe Cholesterinwerte – Cholesterin natÃ¼rlich senken

Zu hohe Cholesterinwerte gelten als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Nicht immer sind Medikamente nötig, um den Cholesterinspiegel zu senken. Oftmals gelingt das auch mit einer ganzheitlichen Herangehensweise, die verschiedene natürliche Maßnahmen einschließt.

Was ist Cholesterin?

Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil der Zellmembranen und an einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen beteiligt. Auch im Hinblick auf die Hormonproduktion kommt ihm Bedeutung zu. Ist der Cholesterinspiegel allerdings zu hoch, verkehrt sich die gesundheitsfördernde Wirkung ins Gegenteil. Der fettartige Stoff lagert sich dann an den Wänden der Blutgefäße ab und führt dort zu Verengungen. Das stellt ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkte oder Schlaganfälle dar. Es gilt also unbedingt, zu hohe Cholesterinwerte zu senken.

Von gutem und schlechtem Cholesterin

Cholesterin ist nicht wasserlöslich. Damit es trotzdem im Blut transportiert werden kann, ist es in unterschiedlichen Lipoproteinen gebunden. Die beiden gängigsten Arten – Low-Density-Lipoprotein (LDL) und High-Density-Lipoprotein (HDL) – sind namensgebend für die bekannte Einteilung des fettartigen Stoffs in gutes und schlechtes Cholesterin. Während HDL überschüssiges Cholesterin abtransportiert und damit kein Risiko darstellt, transportiert LDL Cholesterin in den Körper. Ein hoher LDL-Cholesterinspiegel gilt also als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Hohe Cholesterinwerte als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Ein zu hoher LDL-Cholesterinspiegel führt dazu, dass sich Cholesterin an den Arterienwänden ablagert. Die daraus entstehende Gefäßverkalkung (Arteriosklerose) kann Bluthochdruck, Herzinfarkte und Schlaganfälle begünstigen. Liegen keine weiteren Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, gilt 116 mg/dl LDL-Cholesterin als Grenzwert. Häufig sind erhöhte Cholesterinwerte in einer ungesunden Lebensweise begründet. Zudem spielen neben der genetischen Disposition eine Schilddrüsenunterfunktion, Lebererkrankungen oder hormonelle Umstellungen in der Schwangerschaft oder den Wechseljahren eine Rolle.

So senken Sie Ihr Cholesterin auf eine natürliche Art und Weise

Zu hohen Cholesterinwerten muss man nicht zwingend mit Medikamenten zu Leibe rücken. In vielen Fällen reicht es aus, ungünstige Lebensgewohnheiten zu ändern. Auf diese Weise werden ganz automatisch auch andere Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduziert – und das ist der Gesundheit in jedem Fall förderlich. Möglichkeiten, um den Cholesterinspiegel langfristig auf natürliche Art und Weise zu senken, erfahren Sie in den folgenden Zeilen.

Die richtige Ernährung als natürlicher Cholesterinsenker

Eine Ernährungsumstellung kann den LDL-Cholesterinspiegel deutlich senken und beugt erhöhten Cholesterinwerten langfristig vor. Dabei muss man sich keineswegs kasteien, sollte allerdings auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten. Lebensmittel, die viele gesättigte Fettsäuren enthalten, gilt es, zu reduzieren. Das betrifft vor allem tierische Fette wie Butter, Schmalz, Käse sowie Fleisch und Wurst. Stattdessen greift man am besten zu Ölen mit ungesättigten Fettsäuren wie Sonnenblumen-, Oliven-, Raps- oder Leinöl sowie zu Fisch wie Lachs oder Forelle.

Darüber hinaus ist es ratsam, auf ballaststoff- und vitaminreiche Ernährung zu setzen. Neben Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen darf ausreichend Obst und Gemüse im Speiseplan nicht fehlen. Auch fettarme Milchprodukte und mageres Fleisch sind gut für den Cholesterinspiegel. Fastfood und Fertigprodukte lassen ihn aufgrund des hohen Anteils an Transfettsäuren allerdings in die Höhe schnellen – daher sollten sie nur sparsam kredenzt werden.

Regelmäßige Bewegung hält das Herz-Kreislauf-System in Schwung

Regelmäßige Bewegung – vor allem in Form von moderatem Ausdauertraining wie Schwimmen, Walking oder Radfahren – kurbelt den Stoffwechsel an, stärkt die Gefäße und trägt so zu einem gesunden Herz-Kreislauf-System bei. Zudem lässt das Training den HDL-Cholesterinspiegel (also das „gute Cholesterin“) merklich ansteigen. Zwar reduziert Sport den LDL-Cholesterinspiegel selbst nicht, das überschüssige Cholesterin kann sich aber weniger leicht an den Gefäßwänden ablagern. Als Faustregel gilt: 30 Minuten moderates Training pro Tag tragen zur Herzgesundheit bei!

Gewichtsreduktion wirkt positiv auf die Cholesterinwerte

Neben einer ausgewogenen Ernährung und regelmäßiger Bewegung kann sich bei übergewichtigen Menschen eine Reduktion des Gewichts positiv auf die Cholesterinwerte auswirken. So senkt ein Gewichtsverlust von zehn Kilogramm den HDL-Cholesterinspiegel um etwa 8 mg/dl.

Stabiler Cholesterinspiegel ohne Alkohol und Nikotin

Nikotin wirkt nicht nur gefäßschädigend, sodass sich überschüssiges Cholesterin leichter ablagern kann. Es lässt zudem den Spiegel des LDL-Cholesterins ansteigen. Alkoholkonsum hingegen wirkt sich nicht direkt auf den Spiegel aus. Die erhöhte Kalorienzufuhr beeinflusst ihn allerdings auf Umwegen. Der Verzicht auf Zigaretten und übermäßigen Alkoholgenuss kommt den Cholesterinwerten und damit der Herzgesundheit also in jedem Fall zugute.

Autorenhinweis:

Denis-Franz Heinrich; B. Sc.

Fachinformatiker und Medizininformatiker