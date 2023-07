-ANZEIGE-



Indische Klangheilkunde trifft auf deutsche Technologie

Die WOOYCE ®-App der deutschen Stimmanalytikerin und Unternehmerin Simone Kohberg sorgt mittels Stimmanalyse einfach, schnell und natürlich für gesunden Schlaf sowie innere Ruhe.

Die WOOYCE ®-App – das Prinzip

Wir alle tragen Klang in uns. Darauf basieren jahrhundertealte indische Meditationslehren. Die Stimmanalytikerin Simone Kohberg hat eine Technologie entwickelt, die die Frequenzen der eigenen Stimme erkennt und den jeweiligen individuellen Basiston ermittelt. Wer seinen persönlichen Basiston kennt und diesen trainiert, der wird ausgeglichener, resistenter gegen Stress und kann sogar die Herzfrequenz senken. Auf diese Art und Weise verbessert sich zudem nachweislich die Qualität des Schlafes – und das ganz ohne Einsatz von Medikamenten.

Besser schlafen dank WOOYCE ® – so einfach geht’s

Das App-Programm startet mit einer Stimmanalyse und der Bestimmung des individuellen Basistons. Anschließend beginnt man damit, sich selbst auf diesen Klang auszurichten. Das Innerste wird sozusagen gestimmt oder auch „getönt“, wie Simone Kohberg es benennt. Die App führt durch die „Tön“-Übungen sowie Meditationseinheiten, die auf der unterbewussten Ebene festigen, was mit dem Tönen bewusst passiert. Unterstützen kann man den Prozess zudem durch das Tragen der neoos®-Uhr, die den Basiston direkt über die Haut abgibt.

Persönlichkeitsanalyse mit der WOOYCE ®-App

Und WOOYCE® kann noch mehr: Neben dem Programm zu mehr innerer Ruhe und besserem Schlaf, bietet die WOOYCE-Stimmanalyse außerdem die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit analysieren zu lassen. Über Frequenzmessung per App können die individuellen Charakterausprägungen, Stärken und Schwächen völlig objektiv bestimmt werden. Schon lange ist wissenschaftlich belegt, dass die eigene Stimme ebenso individuell ist wie ein Fingerabdruck. Das Stimmbild eines Menschen transportiert Frequenzen, die Informationen über den Charakter und emotionale Zustände enthalten. Sie alle kommen über verschiedene Frequenzen und Schwingungen zum Ausdruck.

„Nadabrahma“ – die indische Lehre hinter der App

Die Lehre vom inneren Klang ist nichts Neues: Nadabrahma nennt sich die jahrhundertealte indische Lehre, die die Welt als Summe von Klängen versteht. Jeder Mensch trägt demnach Klang in sich und kann über Meditation diesen inneren Klang zum Mitschwingen bringen und zu Ausgeglichenheit und innerer Ruhe finden. Vemu Mukanda, ein indischer Physiker, entwickelte auf dieser Basis eine überkulturelle Klangheilkunde, Hans Joachim Behrendt machte diese in Europa bekannt. Simone Kohberg nutzte dieses traditionelle Wissen und entwickelte mittels WOOYCE ® eine Stimmanalyse, die indische Traditionen via App direkt ins eigene Wohnzimmer bringt.

Die WOOYCE ®-APP – einfach, schnell, flexibel und digital

Im Gegensatz zu anderen Stimmanalysen finden sowohl die Analyse an sich als auch die Auswertung und weitere Schritte ausschließlich digital über die WOOYCE ®-App statt. Man benötigt weder einen Termin, noch braucht es eine lange Anfahrt und Beratungsgespräche. WOOYCE ist vollkommen flexibel. Die einfache Stimmanalyse ist kostenlos und dauert gerade einmal 30 bis 45 Minuten.

www.wooyce.com