Eltern müssen auf die psychische Gesundheit ihrer Kinder achten, da diese häufig ihre Sozialkontakte komplett einschränken.



Es ist nicht selten, dass Kinder, obwohl sie eigentlich schon trocken sein sollten, manchmal noch in die Hose machen. Blasenschwäche kann in allen Altersklassen und in unterschiedlichen Schweregraden vorkommen. Die Harninkontinenz kann tagsüber oder nachts auftreten. Ab einem Alter von fünf Jahren zählt das Nässen bei Kindern als Inkontinenz.

Ursachen der Blasenschwäche

Natürlich ist Nässen bei Kindern ein Teil des Entwicklungsprozesses und lässt mit zunehmendem Alter nach. Bis zum fünften Lebensjahr ist dies– vor allem nachts – kein Grund zur Sorge. Unterschätzen sollten es Eltern jedoch nicht. Denn eine Ursache hierfür könnte in der Unterentwicklung des Nervensystems oder zu schwacher Muskeln liegen. In dem Fall fehlt der Impuls des Aufwachens bei einer vollen Blase. Ihr Kind hat somit keine Chance das Bettnässen zu verhindern, da es einfach nicht aufwacht. Circa jedes sechste Kind wacht im Altern von fünf Jahren noch nicht immer rechtzeitig auf, bevor das Bett nass ist. Die Häufigkeit des Bettnässens variiert von mehrmals in der Woche bis einoder zweimal im Monat. Viele Kinder leiden auch tagsüber an Inkontinenz. Hierbei können Verstopfungen als potentielle Ursache angeführt werden. Auch eine überaktive Blase oder ein Harnwegsinfekt könnte der Grund sein. Unterstützungsangebote Um Ihrem Kind professionell zu helfen, empfiehlt sich auf jeden Fall ein Besuch bei Ihrem Kinderarzt. Eine umfangreiche, tiefgründige Anamnese und Untersuchung ist von großer Bedeutung, um die tatsächliche Ursache zu identifizieren. Eine erste Anlaufstelle kann auch die Apotheke sein, die Sie fachkundig berät. Achten Sie als Eltern auf den seelischen Schutz Ihres Kindes. Denn Inkontinenz ist auch für unsere Kleinen beschämend. Da sie sich das alles nicht erklären können, ziehen sich viele Kinder oftmals zurück, werden unsicher und ängstlich. Klassenfahrten, Freunde treffen oder Ausflüge mit der Familie werden zur Horrorvorstellung. Aus Angst, etwas könnte schief gehen, schränken manche Kinder ihr komplettes Sozialleben vollständig ein. Hier ist besondere Vorsicht geboten. Unterstützen Sie Ihre Kinder und vermeiden Sie jegliche Vorwürfe. Probieren Sie gemeinsam passende Behandlungsmethoden aus.

Behandlungsmöglichkeiten

Ein erster Schritt, um sich den Inkontinenz-Problemen Ihres Kindes bewusst zu werden, kann die Einführung eines Tagebuchs sein. „Mit Hilfe des Blasentagebuchs können die Schlaf- und Toilettengewohnheiten eines Kindes aufgeschrieben und mögliche Unregelmäßigkeiten erkannt werden“, erklärt Michaela Bahr, Gesundheitsexpertin von SENI, ein Unternehmen, das auf Inkontinenz- und Pflegeprodukte spezialisiert ist. Elektronische Wecksysteme wie Klingelhosen oder Klingelmatten, die einen Weckalarm bei Feuchtigkeit auslösen, sind gute Möglichkeiten, gegen Bettnässen vorzugehen. Damit Ihr Kind wieder mit Spaß an Freizeitaktivitäten teilnehmen kann, besteht die Möglichkeit, spezielle Inkontinenzhosen zu tragen. Das bietet sich speziell für Kinder an, die bereits aus herkömmlichen Windeln herausgewachsen sind. „Inkontinenzhosen für Kinder bieten Sicherheit und volle Bewegungsfreiheit -dank elastischer Rückenseiten und Klettverschlüssen“, informiert Bahr, „wichtig ist vor allem, der Wohlfühlfaktor.“ Auch Apps mit Erinnerungsfunktionen können helfen, an einen Toilettengang zu denken – diese Unterstützung ist vor allem bei Teenagern sehr beliebt. Das A und O bei der Behandlung der Blasenschwäche Ihres Kinders ist, eine

gemeinsame Lösung zu finden, die für alle Seiten einen positiven Ausgang hat.

Bildquelle: SENI