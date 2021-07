Schnell und einfach gesund auf Reisen

Wenn man auf Reisen ist, vernachlässigt man gerne die eigene Gesundheit und widmet sich lediglich der Unterhaltung. Dann fängt man an, jeden Abend Snacks zu essen, auf gesunde Mahlzeiten verzichtet man vollkommen und auch die Bewegung stellt man hinten an. Wenn man jedoch insbesondere viel Zeit auf Reisen verbringen möchte, muss man sich Taktiken überlegen, wie man dennoch die eigene Ernährung und Bewegung priorisieren kann.

Gesund auf Reisen, Fotoquelle pixabay

Sport im Urlaub macht Spaß

Wenn man sich im Urlaub befindet, sollte man keineswegs den Sport vernachlässigen. Hierbei kommt es ganz darauf an, welchen Sport man genau betreibt. Fährt man bspw. Fahrrad, lässt sich das im Urlaub schwer verwirklichen, da man erst einmal ein Fahrrad auftreiben muss. Geht man jedoch joggen, sollte man auf jeden Fall diesen Sport im Urlaub betreiben, da man nicht zuletzt den Urlaubsort bestens dadurch kennenlernen kann.

Treibt man herkömmliche Teamsportarten wie Fußball, Handball, Wasserball oder dergleichen, kann man im Urlaub einen örtlichen Verein aufsuchen und einfach mitspielen. Viele finden das aufregend, da man eine Menge neue Leute kennenlernt, mit denen man Zeit verbringt und gleichzeitig fördert man die eigene Gesundheit.

Jegliche Abenteuersportarten kann man natürlich auch im Urlaub betreiben, wenn man schon Fallschirmspringen, Rafting oder dergleichen betreibt, unternimmt man in der Regel bereits Urlaube, nur um derartige Sportarten ausleben zu können.

Zum Krafttraining soll zu guter Letzt gesagt sein, dass man hier entweder Fitnessstudios aufsuchen sollte oder das Training mit dem eigenen Körpergewicht betreiben. In jedem Fall kann man für ordentlich Belastung sorgen und so trainieren, wie es zu Hause auch der Fall wäre.

Es ist egal, welche Sportart man ausübt, im Urlaub muss man diese nicht vernachlässigen. Gegebenenfalls muss man ein wenig kreativ werden, dafür hat man in der Regel immer ein Abenteuer zu erleben und einen Haufen neue Leute kennenzulernen, was die Qualität des Urlaubs nur weiter fördert.

Grundlegende Maßnahmen in der Ernährung

Was die Ernährung angeht, hat vermutlich jeder fitnessinteressierte Mensch seine eigene Ernährungsweise. So kann man beispielsweise auf eine katabole, no-carb oder sonstige Ernährung setzen. Ist man jedoch im Urlaub, hat man grundsätzlich zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder kocht man selbst das Essen, bereitet es sich für Trips vor und hat immer selbst zubereitete Nahrung bei sich oder man geht einfach Restaurants aufsuchen und achtet eben darauf, dass man auf gesunde Mahlzeiten zurückgreift. Wie gut das funktioniert, hängt zu einem großen Teil vom Land ab, in welches man reist.

Viele setzen so darauf, Essen von zu Hause einfach mitzunehmen. Am Vortag vor der Reise kochen sie so zahlreiche Mahlzeiten, die lange genug haltbar sind. Anschließend verpackt man diese in sauberen Dosen, die zudem möglichst wenig Luft enthalten sollten, da man dadurch die Bakterien an ihrer Arbeit hindert. Setzen sollte man so auf schwer verderbliche Lebensmittel, hierzu gehören Eintöpfe, Aufläufe, Nudelgerichte und ähnliche Mahlzeiten.

Wer auf Reisen zwischendurch gerne etwas snacken möchte, kann sich kleine und gesunde Snacks einpacken oder vor Ort erwerben. Hierzu zählen die typischen Übeltäter wie frisches Obst, Nüsse, Samen und dergleichen.

Hat man ein Hotelzimmer ohne Küchenbereich bezogen, kann man sich eine kleine Herdplatte mitnehmen, um auch vor Ort Mahlzeiten zaubern zu können. Ansonsten sollte man auf ein Airbnb mit einer Küche setzen, wenn man selbst die Zubereitung im Urlaub übernehmen möchte. Abgesehen davon bleibt lediglich die Möglichkeit, dass man die gesündesten Restaurants im jeweiligen Ort aussucht und dort auf spezifische Gerichte setzt. Umso mehr man jedoch selbst mitnimmt und plant, umso einfacher ist die Gestaltung einer gesunden Ernährung auf Reisen.