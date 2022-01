Wieso Weihnachten vielerorts die Gesundheit belastet

Weihnachten ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Man ergibt sich Süßigkeiten, der eigenen Faulheit und der Bequemlichkeit. Im ganzen Spaß und Vergnügen vergessen dabei viele, dass Weihnachten auch eine große gesundheitliche Belastung sein kann. Wir wollen uns also anschauen, inwiefern Weihnachten die Gesundheit belastet und was du dagegen machen kannst.

Depressionen und Stress zur Weihnachtszeit

Besonders Alleingänger empfinden über die Feiertage hinweg vermehrt Depressionen, wenn sie Familie und Freunde nicht besuchen können bzw. sie keine haben. Solche Feiertage in der Einsamkeit können besonders dramatisch werden, sogar körperliche Zusammenbrüche sind hier an Weihnachten erlebt worden.

Auf der anderen Seite sorgt das Zusammenkommen mit der Familie bei den meisten für viel Stress. Das Haus muss dekoriert, das Essen gekocht werden. Ebenso müssen Geschenke besorgt werden und in der Familienrunde wird es sowieso wieder zu Streitereien kommen. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Studien, unter anderem aus Göttingen, welche Weihnachten als eine stressige und psychisch belastende Episode darstellen.

Eine interessante Beobachtung wurde hier gemacht. Der Stress wurde so oftmals auf den materiellen Konsum zur Weihnachtszeit zurückgeführt. Indem die Menschen andauernd konsumieren müssen und durch die Geschenke der Vergleich von Materiellem entsteht, schaden sie ihren Psychen. Dafür tritt bei religiösen Menschen der Effekt ein, dass sich diese zur Weihnachtszeit besser entspannen und glücklicher werden, da für sie das Materielle nur einen sehr kleinen Stellenwert einnimmt.

Leber und Magen hassen Weihnachten

Weihnachten ist die Zeit der Völlerei. In jedem Haus wird immens viel gegessen und vor allem gut. Nicht selten kommt es vor, dass über den Weihnachtsfeiertagen jeden Tag mehr als 6000 Kalorien verzehrt werden. Schätzungen gehen von 3 kg Süßigkeiten pro Kopf über die Feiertage aus. Wir Menschen hauen also richtig rein.

Besonders beliebt sind Süßspeisen und Alkohol. Beide greifen nun leider Gottes unsere Leber an. Übermäßiger Zucker wird in der Leber zu Fett umgewandelt, wobei übermäßiger Zuckerkonsum eine zu starke Fettproduktion auslöst, welche der Leber schadet. Inwiefern der Alkohol die Leber angreift, muss hoffentlich nicht mehr ausgeführt werden. Dass die Kombination aus Süßspeisen und Glühwein besonders schädlich ist, sollte nun also niemanden mehr wundern.

Weihnachtszeit ist Unfallzeit

An Weihnachten scheinen besonders viele Unfälle zu passieren, wobei insbesondere Stürze, Schnitte und Verbrennungen in die Krankenhäuser eingeliefert werden. Allem Anschein nach ist es die Kombination aus Stress, Müdigkeit, Freude und Alkohol, welche diesen Effekt bedingt.

An dieser Stelle sollen nochmal Alkohol-Liebhaber angesprochen werden. An den Weihnachtsfeiertagen streiten sich Ärzte und Krankenschwestern nicht nur, weil sie keine Lust haben, über die Feiertage zu schaffen, sondern weil so viele Alkoholleichen eingeliefert werden, wie sonst nie. Aus diesem Grund sollte jeder, der gerne mal einen zu viel trinkt, an Weihnachten doch ein wenig herunterfahren.

Weihnachten bringt auch Gutes

Dieser Artikel soll nicht den Anschein erwecken, dass Weihnachten für die Gesundheit durch und durch schlecht ist. An Weihnachten erleiden beispielsweise viel weniger Menschen einen Herzinfarkt, als es sonst der Fall ist. Eine Abnahme von rund 10 % ist über die Feiertage zu beobachten. An anderen Festtagen wie Geburtstagen, steigt allerdings das Risiko auf einen Herzinfarkt. Folglich legt uns dieser Fakt nahe, dass es sich bei Weihnachten doch sehr wohl und das Fest der Liebe handelt.

Wenn du den Problemen des Weihnachtsfests entgegenwirken willst, solltest du dir erstmal eine möglichst stressfreie Zeit machen und dich in die Gesellschaft deiner Familie oder deiner Freunde begeben. Anschließend tust du deinem Körper zusätzlich Gutes, wenn du nicht übermäßig viel Zucker isst und wenig Alkohol trinkst.