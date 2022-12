Sind Sie auf der Suche nach Gesundheits- und Ernährungs-Büchern? Alessas ausgewählte Buchtipps sollen Ihre Suche erleichtern. Ideen, Anregungen und unsere Empfehlungen finden Sie hier. Lassen Sie sich inspirieren. Viel Spass beim stöbern.

Buchtipp: Zuckerfrei leben mit Genuss

Autorin: Anja Giersberg

aka @zuckerfrei_naschen

Titel: Zuckerfrei leben. Wie ich mein Leben raffiniert zuckerfrei machte und endlich gesund wurde.

Umfang: 128 Seiten

19 x 24,5 cm, Softcover

ISBN: 978-3-7358-5107-9

Preis: € (D) 18,00 / € (A) 18,50

Auslieferung: 17. Januar 2023 / Vorbestellungen sind bereits möglich.

Zucker ist bekanntermaßen ein Auslöser für viele Volkskrankheiten wie Diabetes, Fettleber oder eine gestörte Darmflora – und dennoch fällt es den meisten Menschen schwer, der süßen Versuchung zu widerstehen. Zumal der Verzicht auf Zucker oftmals mit dem Verzicht auf Genuss gleichgesetzt wird. Doch das muss nicht sein: Konditormeisterin Anja Giersberg wurde während ihrer Arbeit in der Sternegastronomie selbst zum absoluten Zuckerjunkie. Erst aufgrund einer Darmpilz-Erkrankung veränderte sie ihre Ernährung und lebt seit mittlerweile sechs Jahren zuckerfrei – ohne auf Genuss zu verzichten! In ihrem neuen Buch teilt sie eine alltagstaugliche Anleitung für alle, die Zucker in ihrem Leben endlich reduzieren oder ganz darauf verzichten wollen. Dabei spricht sie offen über alle Hürden und Rückschläge, die sie selbst meistern musste. Neben Tipps, wie die Umstellung auch im (stressigen) Alltag funktioniert, beinhaltet das Buch verschiedene Rezepte für Frühstück, Mittag- und Abendessen.

Mit Leichtigkeit aus der Zuckerfalle

Autor: Peter Ruck

Umfang: 190 Seiten Softcover

Verlag: KeKipi

ISBN: 978-3-00-073203-4

Preis: 14,90 € (D)

Süßes ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Für die meisten gehören Süßigkeiten und Softdrinks schon seit der Kindheit zur Normalität. So fällt der Verzicht vielen trotz ihrer Gewissensbisse schwer – selbst wenn der Verzehr längst bedenkliche Ausmaße angenommen hat. Peter Ruck weiß das aus eigener Erfahrung. Über Jahrzehnte litt er unter seinem übersteigerten Zuckerkonsum und war frustriert, dass sein Verlangen letztlich immer wieder die Oberhand gewann. Schließlich fand er einen einfachen und dauerhaften Ausweg aus seinem Zuckerdilemma – und das ganz ohne das Gefühl von Entbehrung und Verzicht. Bereits nach kurzer Zeit fühlte er sich fitter, entspannter und insgesamt zufriedener, sein Hautbild verbesserte sich deutlich und sein Geschmackssinn lief zur Hochform auf. Seit 2019 gibt er seine Erkenntnisse erfolgreich in Seminaren weiter.

Tinnitus

Das Selbsthilfeprogramm bei quälenden Ohrgeräuschen Weniger Leidensdruck – mehr Lebensfreude

Aut or: Dr. med. Marco Weller

Umfang: 144 Seiten, ca. 25 Abbildungen 15,5 x 21,0 cm, Softcover

Verlag: humbolft

ISBN 978-3-8426-3079-6

Preis: € 20,00 [D] / € 20,60 [A]

Etwa 15% der Deutschen leiden an einem Tinnitus – Tendenz steigend

Die besten Selbsthilfemaßnahmen, um den Alltag mit Ohrgeräuschen zu meistern – von Entspannung und Achtsamkeit bis hin zu einem guten Schlaf

Für alle, die die Kontrolle über ihren Tinnitus und ihre Lebensfreude zurückgewinnen wollen

Der Autor arbeitet in der stationären Rehabilitation von Menschen mit Hörstörungen und verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung und Begleitung von Menschen mit Tinnitus

KörperResilienz

Kopf und Körper in Einklang bringen – so erreichst du Ruhe, Stabilität und Widerstandskraft

Autor: Isabel Scholz

Verlag: Mankau, 1. Auflage 7. November 2022

Umfang: 13,5 x 21,5 cm, 239 S.

ISBN: 978-3-86374-667-4

Preis: 18,– € (D) / 18,50 € (A), Klappenbroschur

Das Thema Resilienz – die psychische Stärke und Widerstandskraft, mit Stress und belastenden Situationen umzugehen – ist seit einigen Jahren in aller Munde. Doch stoßen hier die mentalen Methoden, die ausschließlich auf das richtige „Mindset“ setzen, oft an ihre Grenzen, weil sie den Körper außer Acht lassen. KörperResilienz verknüpft bisher isolierte Konzepte zu einem neuen ganzheitlichen Ansatz und verbindet die Ebenen unseres Körpers, unserer Emotionen und unserer Gedanken zu einem gesunden Ganzen. Dazu integriert KörperResilienz den Innenraum unseres Körpers als Sinnesorgan (Interozeption) und zeigt auf, wie er funktioniert, wie er erspürt und genutzt werden kann. Die Kraft, die in unserem autonomen Nervensystem steckt, wird durch Körperu?bungen positiv aktiviert, sodass der Körper als ruhige und stabile Basis die richtigen Signale „nach oben“ in unseren Kopf, unsere Gedanken sendet; das zentrale Nervensystem selbst erfährt dabei Beruhigung und Ausgleich.