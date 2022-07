Die Ferieninsel Elba im Mittelmeer / Region Toskana Italien

Die Ferieninsel Elba ist ein perfektes Reiseziel für jedermann! Die Insel liegt Nord-westlich von Rom etwa 10 Kilometer vom italienischen Festland entfernt im Mittelmeer und gehört zur Toskana.



Elba ist seit etwa 750 v.Chr. bevölkert und neben zahlreichen historischen plätzen wie diversen Römischen Villen gibt es auch ein großes Angebot an Aktivitäten für sie und ihre ganze Familie. Die Insel bietet zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten wie z.B. Hotels oder Apartments. Die Insel Elba ist per Autofähre von Piombino oder ganz einfach mit einem Flugzeug zu erreichen.

Die wunderschöne Landschaft der Insel Elba mit vielen Bergen ist wunderbar für jeden Wanderer und Radfahrer geeignet. Außerdem ist die Insel Elba mit vielen schneeweißen Sandstränden und dem türkisen Mittelmeer Wasser wunderschön für jeden der Spaß am Wasser oder der Sonne hat.

Für die jüngeren gibt es zahlreiche Spielplätze mit Kartbahnen und Minigolf Anlagen. Im Wasser gibt es viele weitere Möglichkeiten Spaß zu haben, so kann man Skisurfen Wasserski und sogar Bananenboot fahren. An Land gibt es viele Kinos sogar mit 3-D Sälen und auch viele Möglichkeiten ein Theater zu besuchen. Eine der Theater Attraktionen sind die Open-Air Theater in denen Komödien, Thriller und Dramen gespielt werden. Das älteste Theater in dem man auch heute noch Vorstellungen genießen darf ist das 1814 von Napoleon erbaut Theatro dei Vigilanti. In den Sommermonaten gibt es viele Lokale in denen man sowohl trinken als auch tanzen kann um das Nachtleben besonders auszukosten. Für die Feinschmecker und Gourmets gilt es die Weine und die Kulinarischen speisen zu entdecken die auch schon von den Römern in höchsten Tönen gepriesen wurden. Zum Schluss bleibt nur noch zu sagen, dass Elba für jeden eine Reise wert ist.