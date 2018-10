Ein herbstlicher Genuss: Kürbis, Chili und Kartoffeln

Chilis – die Scharfmacher

Es brennt im Mund, die Hitze steigt in den Kopf und breitet sich im gesamten Körper aus. Das sind die typischen Symptome nach dem Genuss von Chili. Die leuchtend rote Schote ist unter den Gewürzen der Scharfmacher Nummer Eins – ihre feurige Schärfe ist durch nichts zu übertreffen. Wer gerne Chili isst, tut sich vor allem auch etwas Gutes. Die Schärfe schädigt weder die Geschmacksnerven, noch die inneren Organe. Im Gegenteil: Die Powerschote ist sogar überaus gesund. Chilis enthalten dreimal so viel Vitamin C als Zitrusfrüchte. Außerdem enthalten sie Betacarotin und die Vitamine B1, B2 und B6 und als einzige Gemüseart auch Vitamin P.

Scharf für die Gesundheit

Chili heizt nicht nur der Stimmung ein, sondern bringt zudem jede Menge Pluspunkte für die Gesundheit mit. Der enthaltene Scharfstoff regt den Speichelfluss, die Magensaftsekretion und die Darmtätigkeit an und wirkt somit verdauungsfördernd. Gleichzeitig kurbelt die scharfe Schote den Stoffwechsel kräftig an. Heißer Tipp für Diätenmuffel: Wer scharf würzt, verbrennt beim Essen zusätzlich Kalorien. Außerdem regt Chili den Stoffwechsel an. Forscher in den USA stellten fest, dass sich die Stoffwechselrate nach Chiligenuß um ca. 25% erhöhte. Capsaicin, das in scharfen Schoten in höherer Konzentration vorkommt, regt außerdem die Bildung von Speichel und Verdauungssäften an.

Bei einer natriumarmen Ernährung können Chilis ebenfalls helfen, denn durch das scharfe Würzen kommt man mit bedeutend weniger Salz aus.

Warum gerade feurige Gewürze wie Chili, Pfeffer und Co. in heißen und armen Ländern so beliebt sind, hat auch einen guten Grund: Die Scharfstoffe wirken antibakteriell und schützen vor Infektionen. Sogar Kopfschmerzen kann die feuerrote Frucht erträglicher machen, denn das Capsaicin erweitert die Gefäße. Auch zur äußerlichen Anwendung nutzt man die Eigenschaften des Chili-Scharfstoffs. Man setzt Capsaicin z.B. in schmerzhemmenden Rheumasalben und Wärmepflastern ein.

Wenn´s doch mal zu scharf war und brennt, hilft am besten ein Glas Milch oder Joghurt – auf keinen Fall Wasser. Denn das Capsaicin ist nicht wasser-, sondern nur fettlöslich. Manche schwören auch auf Brot oder Reis ohne Soße. Beides saugt die Fett- oder Ölreste im Mund auf, in denen der Scharfstoff noch steckt. Wer hingegen öfter mit Powerschote würzt, gewöhnt sich an ihre Schärfe. Ist dennoch einmal zuviel von der feurigen Frucht im Kochtopf gelandet, gibt es einen kleinen Trick: Eine rohe Kartoffel unter das Essen reiben, das mildert die Schärfe zumindest etwas. Wer die kleine Schote schon vor dem Kochen ein wenig „entschärfen“ will, schneidet einfach die Innenwände und Kerne heraus.