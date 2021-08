Ausdauersport kann die Entspannung und Lebensfreude verbessern

In unserem stressigen Alltag nehmen nur wenige genug Möglichkeiten wahr, um zwischendurch für Entspannung zu sorgen. Man scheint fast immer auf Trab und im Sog des Alltags gefangen zu sein. Dementsprechend muss ein jeder aktiv dafür sorgen, dass man seine eigenen Weg findet, für Lockerheit und Entspannung zu sorgen. Ein Ansatz hierfür ist der Ausdauersport.

Das Problem mit dem Stress

Wer nicht für ausreichend Entspannung sorgt, findet sich den ganzen Tag lang unter Stress gestellt. Das ist nicht nur für die eigene Psyche extrem ungesund, selbst der Körper zieht massive Schäden daraus. Verläuft die Stressperiode über einen zu langen Zeitraum ohne Pause, so tritt das wahre Problem ein, da der sogenannte Eustress nicht mehr gegeben ist. Hierbei handelt es sich um die gute Sorte Stress wie die Aufregung, die man beispielsweise vor wichtigen Events hat. Ist dieser verschwunden, hat man lediglich einen schlechten Stress gegeben, der die eigene körperliche und psychische Gesundheit immer weiter zugrunde richtet. Mit der Zeit wird die Leistungsfähigkeit geringer und man verfällt in eine Abwärtsspirale. Am Ende des Weges stehen meistens Depressionen oder das Burnout-Syndrom.

Entspannung durch Laufen

Häufig entsteht der Stress durch Faktoren, die wir selbst kaum beeinflussen können. So hat man beispielsweise mit einer neu gegründeten Familie viel Arbeit, ebenso können die wenigsten beim Faktor des Berufs etwas beeinflussen. Dementsprechend muss es die eigene Freizeit sein, die man anpasst, bspw. durch Ausdauersport.

Ein immenser Vorteil des Joggens liegt dabei darin, dass man weder an Zeit und Ort, noch an andere Person gebunden ist. Wenn man also gerade findet, dass einem alles zu viel wird und man kurz eine Auszeit braucht, kann man direkt raus auf die Laufbahn gehen.

Durch die körperlichen Aktivitäten schaltet die Psyche einen Gang runter und die Gedanken verlaufen in geordneten Bahnen. Während des Ausdauersports und danach fühlt man sich meistens ausgeglichen und von Glücksgefühlen beseelt, von schlechtem Stress ist kaum mehr die Rede.

Für den Körper ist das kardiovaskuläre Training darüber hinaus extrem vorteilhaft, auch im Kampf gegen den Stress. So senkt sich der Blutdruck gleichzeitig mit dem Puls des Herzens. Nicht zuletzt beruhigt sich dadurch auch das Nervensystem, wodurch emotionale Ausbrüche seltener werden und man sich einfacher beruhigen lassen kann.

Da man nun quasi eine höhere Stresstoleranz gegeben hat, kann man sich in Zukunft höheren Belastungen aussetzen, ohne dasselbe Maß an Stress zu empfinden. Folglich wird man über die Zeit immer belastbarer und man kann der Zukunft immer entschiedener entgegentreten.

Ein weiterer positiver Faktor liegt darin, dass sich die eigene Schlafqualität verbessern kann. Das lässt sich einfach darauf zurückführen, dass der Ausdauersport bessere und langwierigere Tiefschlafphasen hervorrufen kann.

Die Implementierung in den Alltag

Zur Implementierung in den Alltag sollen hier bewusst keine konkreten Hinweise gegeben werden. Stattdessen sollte sich jeder selbst überlegen, wie man den Ausdauersport am besten in den eigenen Alltag einbaut, vorrangig um für weniger Stress zu sorgen. Für manche ist es am sinnvollsten, jeden Tag eine kurze Laufeinheit einzulegen, anderen reicht vielleicht der Sport zwei- bis dreimal die Woche. Da wir in diesem Falle durch den Ausdauersport Stress reduzieren wollen, sollte man sich nicht eine zusätzliche Portion Pflichten durch den Ausdauersport aufbürden: Viel eher sollte das Laufen der Ausweg aus dem körperlichen Stress sein und nicht noch mehr Stress provozieren.