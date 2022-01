Wer mit Halsschmerzen und dem Husten kämpft, findet sich häufig in einem hoffnungslosen Kampf wieder. Keine Medikamente können effektiv dabei helfen, die Halsschmerzen zu lindern oder den Husten zu unterdrücken. Zur effektiven Hustenlinderung wird beispielsweise noch sehr oft Codein eingesetzt, wobei es sich hierbei um ein ziemlich starkes Opiat handelt. Mit Heilkräutern wollen wir uns also eine weitere Möglichkeit betrachten, dem Hals weiterzuhelfen.

Die wichtigsten Heilkräuter im Überblick

Erst wollen wir kurz die Funktionsweise von Heilkräutern beleuchten. Diese beinhalten bestimmte therapeutisch wirksame Verbindungen (Wirkstoffe). Bei Kräutern tritt in der Regel der Vorteil ein, dass das Zusammenspiel aller Wirkstoffe eine symbiotische Wirkung entstehen lässt, welche die einzelnen Stoffe jeweils für sich nicht erreicht hätten. Häufig zählen zu diesen Wirkstoffen ätherische Öle, Terpene, Flavonoide, Bitterstoffe und dergleichen.

Gegen Erkältungssymptome ist Rosmarin ein hervorragendes Kraut. Ätherische Öle sowie Gerb- und Bitterstoffe lösen den Effekt aus. Neben der Inhalation, welche weiter unten beschrieben wird, kannst du dieses Kraut in Form von Tees oder durch Badesalze über ein Bad einnehmen, wodurch die eigenen Abwehrkräfte gestärkt werden sollen.

In den meisten Hustenbonbons ist auch Salbei vorhanden. Dieser ist dafür bekannt, die Schleimhäute zu beruhigen und somit Schmerzen sowie Juckreiz zu lindern. Dabei wird Salbei nicht nur als Tee getrunken, sondern auch zum Gurgeln benutzt.

Da Erkältungssymptomen meistens eine Krankheit zugrunde liegt, solltest du auf Thymian setzen. Dieses wirkt reizlindernd und befreit somit die Atemwege von unangenehmen Gefühlen. Anschließend wirkt dieses Kraut auch entzündungshemmend, gegen Pilze und antibakteriell, wodurch beispielsweise Entzündungen, welche meistens Halsschmerzen verursachen, effektiv bekämpft werden. Neben einem guten Thymiantee kannst du dir Thymianöl verabreichen, da hier die Dichte an Wirkstoffen am höchsten ist.

Pfefferminze ist anschließend bestens dafür geeignet, deine Lungen zu erweitern, damit du wieder gut durchatmen kannst. Indem sich die Bronchien öffnen, kann Pfefferminze dafür sorgen, dass sich hier der Schleim löst oder sich bspw. eine verstopfte Nase öffnet.

Aufgrund einer stark ausgeprägten entzündungshemmenden und antibakteriellen Wirkung, hilft auch die Kamille auf lange Sicht gut gegen Erkältungsbeschwerden.

Kräuter richtig inhalieren

Möchtest du auf die heilenden Wirkungen von Kräutern setzen, da du von einem schmerzenden und juckenden Hals geplagt wirst, ist die Inhalation oft die richtige Konsumform für dich. Diese funktioniert prinzipiell auf zwei Arten und Weisen.

Zum einen kannst du dir einfach einen großen Topf nehmen und hier entweder die gewünschten Kräuter aufkochen oder entsprechend ätherische Öle beigeben. Du kannst dir so aussuchen, ob du den Salbei im Wasser aufkochen möchtest oder ob du einfach ein paar Tropfen eines ätherischen Salbeiöls beigibst. Meistens sind mehr Wirkstoffe im Öl vorhanden, wobei aufgekochter Tee den Vorteil der Frische hat. Ist der Tee gekocht bzw. das Öl gelöst, musst du das Wasser nochmal zum Sieden bringen und anschließend vom Herd nehmen. Nun platzierst du deinen Kopf über dem Topf und legst ein Handtuch über deinen Kopf, welches bis auf den Tisch reicht. Achte darauf, dich nicht zu verbrennen und nehme tiefe, kontrollierte Atemzüge. Der Dampf trägt nun die Wirkstoffe in deine Lunge, wo sie aktiv werden können. Die Wärme des Dampfes sorgt in der Lunge dafür, dass sie sich weitet.

Andererseits kannst du dir ein Gerät kaufen, welches Verdampfer bzw. Vaporizer genannt wird. Hier gibst du, ohne eine zusätzliche Flüssigkeit, deine Kräuter rein. Anschließend erhitzt sich der Verdampfer ein wenig, bis die ätherischen Öle verdampfen und du sie inhalieren kannst. Vaporizer kannst du beispielsweise auch unterwegs verwenden, wenn dich die Halsschmerzen einholen.

Der Vorteil in der Inhalation ist ganz einfach, dass die Wirkstoffe direkt dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Der Konsum durch Tees und dergleichen hilft jedoch ebenfalls, weshalb es sinnvoll ist, mehrere Kräuter auf mehreren Wegen zu konsumieren, um eine Krankheit effektiv zu bekämpfen.