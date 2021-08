Viele Menschen kämpfen mit ihren überflüssigen Fettpölsterchen und Pfunden. Nur zu gern würden sie abnehmen, doch welche Diät zeigt überhaupt den gewünschten Erfolg? Angesichts des heutigen Überangebots der unterschiedlichsten Möglichkeiten fühlt man sich oftmals überfordert. Im schlimmsten Fall vergisst man den einmal gefassten guten Vorsatz und macht weiter wie bisher.

Dies kann sich jedoch auf lange Sicht als sehr gefährlich für Gesundheit und Wohlbefinden auswirken. Nicht nur, dass man nicht mehr so beweglich ist wie in schlankeren Zeiten, über kurz oder lang machen auch Gelenke und sogar das Herz ernste Probleme. So sollte man das Abnehmen nicht auf die lange Bank schieben.

Abnehmen hat viel mit Disziplin zu tun

Für viele Menschen ist es ein schöner Traum, doch hat er doch trotz aller Fortschritte in der Wissenschaft leider nichts mit der Wirklichkeit zu tun: Nämlich an Gewicht verlieren zu können, ohne größere Anstrengungen dafür unternehmen zu müssen. Doch kann abnehmen wirklich so funktionieren? Die meisten der Experten halten dagegen. Natürlich muss eine Diät aber auch nichts mit fortwährendem Verzicht und damit einhergehender Frustration zu tun haben. Es sind durchaus ab und zu kleine Sünden erlaubt, die den Erfolg in keinster Weise in Frage stellen. Fernab von allen sich teilweise widersprechenden Meinungen: Man darf durchaus noch zu sich nehmen, was schmeckt und worauf man Lust hat. Nur ausgewogen sollte die Ernährung sein, und wie schon der alte Paracelsus wusste: Die Dosis macht das Gift! Das soll heißen ab und zu ein Stückchen von der leckeren Schwarzwälder Torte ist durchaus erlaubt und schmälert den Erfolg in keinster Weise. Doch wenn dem Drang nach süßem und fettigem Essen allzu oft und intensiv nachgegeben wird, kann es mit dem Abnehmen nichts werden.

Sportliche Aktivitäten sind wichtig beim Abnehmen

Zugegeben, es kostet viel Überwindung, den inneren Schweinehund davon zu überzeugen, nach den langen Stunden im Büro die Füße nicht gleich hochzulegen. Viele Menschen kommen Abends nach Hause und sind vom Stress so geschafft, dass es sie nicht mehr vor die Tür zieht. Doch dann entgeht ihnen auch ein gutes Stück Erholung, die doch für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit so wichtig ist. Nicht nur, dass frische Luft auch der Psyche wahre Wunder tun kann, regelmäßige Bewegung stählt auch die Gelenke und ist darüber hinaus zum Abnehmen geradezu ideal.

Und wenn auf dem Gebiet doch immer weiter geforscht wird, abnehmen wird immer in der Verantwortung jedes Einzelnen bleiben.