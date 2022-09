Quelle: Bahmann Coaching GmbH

Gewichtsprobleme und ein ungesundes Essverhalten sind weit verbreitet. Mal liegt es an schädlichen Gewohnheiten, mal an einem stressigen Alltag. Oftmals kommen jedoch verschiedene Ursachen zusammen. Auch der Jo-Jo-Effekt als Folge von Diäten kann daran beteiligt sein, dass es mit dem Reduzieren des Gewichts nicht auf Dauer klappt.

Der Abnehm-Coach Jan Bahmann kennt diese Probleme und hat schon viele Menschen dabei unterstützt, erfolgreich abzunehmen und zu einem gesunden Essverhalten zurückzufinden. Er ist davon überzeugt, dass der erste Schritt zum Wunschgewicht darin besteht, das eigene ungesunde Essverhalten als solches zu erkennen. “Ohne frühzeitiges Gegensteuern wird man nahezu zwangsläufig übergewichtig”, so der Abnehm-Coach. Im folgenden Artikel zeigt er anhand sechs Tipps, wie es gelingen kann, Sättigungsgefühle wieder wahrzunehmen und sein Gewicht durch eine Änderung der Gewohnheiten dauerhaft in den Griff zu bekommen.

Hunger nicht mit Appetit verwechseln

Der Unterschied zwischen Hunger und Appetit ist gar nicht so leicht zu erkennen. Körperlicher Hunger entwickelt sich allmählich und wird immer stärker, je länger der Magen leer bleibt. Das unangenehme Hungergefühl zeigt an, dass der Organismus Energie in Form von Nahrung braucht. Insofern zählt es zum körpereigenen Warnsystem.

Womit der Hunger gestillt wird, spielt keine Rolle – geschmackliche Vorlieben sind bei körperlichem Hunger zweitrangig. Zudem kann ein hungriger Mensch bei Sättigung mit dem Essen aufhören. Beim Appetit dagegen geht es gar nicht um Sättigung, weil kein wirklicher Hunger besteht. Deshalb tritt Appetit auch nicht allmählich, sondern spontan auf, beispielsweise beim Anblick eines fruchtigen Törtchens.

Achtsames Essen

Essen und zugleich einen spannenden Artikel lesen scheint für viele Menschen ganz gewöhnlich zu sein. Dabei kann Ablenkung während des Essens dazu führen, dass man unbewusst weiter isst, obwohl längst kein Hunger mehr gegeben ist. Davon abgesehen gehört es zu einer achtsamen Essgewohnheit, das Essen auch gebührend zu genießen.

Immer mit der Ruhe

Wer zu schnell isst, setzt nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Magen unter Stress. Zudem sendet das Gehirn erst nach rund zwanzig Minuten ein Sättigungssignal. Wenn der Teller jedoch schon nach zwei Minuten leer ist, hat die Meldung keine Chance, den Empfänger zu erreichen. Deshalb sollte man lieber langsam essen, den Löffel gelegentlich zur Seite legen und zwischendurch prüfen, ob überhaupt noch Hunger zu spüren ist.

Wissen, was drin steckt

Es ist eine gut genutzte Zeit, sich die Grundlagen der Ernährung anzueignen, denn der Gehalt an Nährstoffen variiert zwischen den einzelnen Lebensmitteln enorm. Entsprechend unterschiedlich sind die Auswirkungen auf das Gewicht, die Gesundheit und das gesamte Wohlbefinden. Backwaren aus Weißmehl etwa erzeugen kaum ein Sättigungsgefühl, während Vollkornbrötchen lange dafür sorgen, dass kein neuer Hunger aufkommt.

Keine Diät, kein Jo-Jo-Effekt

Wer schon einmal eine Crash-Diät gemacht hat und danach ganz schnell wieder beim alten Gewicht gelandet ist, weiß, was Frust bedeutet. Zudem ist ein rasantes Abnehmen ungesund und ändert rein gar nichts am Lebensstil oder der Ernährungsgewohnheit. Doch nur diese beiden Punkte führen zu dauerhaftem Erfolg. Deshalb ist es besser, sich fortan auf produktive Gewohnheiten zu konzentrieren, statt auf die Suche nach der nächsten Diät zu gehen.

Verbote sollten verboten werden

Strenge Regeln oder gar Verbote machen die beste Motivation zunichte oder lassen erst gar keine aufkommen. Sie haben den Beigeschmack des Negativen, der Strafe und Entbehrung. Das sind exakt die falschen Etiketten, denn es ist eine Bereicherung, seine Ernährung und den Lebensstil so zu ändern, dass man sich zunehmend besser fühlt und auch so aussieht. Der Entschluss, sich ab sofort liebevoll um seinen Körper zu kümmern und gut für ihn zu sorgen, ist ein Grund für gute Laune und die beste Basis für ein langfristiges Gelingen.