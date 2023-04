Seit jeher nutzen die Menschen den Löwenzahn für die verschiedensten Beschwerden im Verdauungstrakt: bei Stuhlträgheit, Blähungen, gestörter Fettverdauung, Leberschwäche, Völlegefühl und zur Blutreinigung.

Bei Sebastian Kneipp kann man lesen: „Der Löwenzahn ist ein vorzügliches Kraut, dass es jedermann kennen sollte und lernen, wie nützlich es zu verwerten ist. Für Leberkranke ist diese Pflanze sehr zu empfehlen.“

In der Küche werden die würzigen jungen Blätter als Frühlingssalat oder in Mischung mit anderen Küchenkräutern verwendet. Das tägliche Quantum an frischen Kräutern ersetzt sämtliche Vitamintabletten.

In der Pflanzenheilkunde nimmt man den Presssaft der frischen Pflanze oder einen Tee aus der ganzen Pflanze mitsamt der Wurzel. Er kann bei akuten Beschwerden getrunken werden, eventuell mit den Schüßler-Salz Nr.9 Natrium phosphoricum D6 oder Nr.10 Natrium sulfuricum D6 kombiniert. Bei chronischen Beschwerden macht man über 6 Wochen eine Teekur mit 3 Tassen Löwenzahntee pro Tag und nimmt im Tee die genannten Schüßlersalze im täglichen Wechsel abends 5 Tabletten.

Einen Hinweis auf Leberschwäche gibt uns auch die chinesische Organuhr nach Stiefvater: regelmäßiges nächtliches Erwachen zwischen 1 Uhr und 3 Uhr.

Wer unter Verdauungsproblemen leidet, sollte auch seine Essgewohnheiten kritisch betrachten. Genuss und gutes Essen sind wichtig im Leben, sind aber nicht zwangsläufig mit „Ernährungssünden“ verbunden. Einfach ausgedrückt könnte man sagen: Niemals zu viel, zu fett, zu süß und zu salzig!

Und Kneipp lehrt uns: „Wenn du merkst, du hast gegessen, dann hast du schon zu viel gegessen.“

Löwenzahn Gute Nachricht gibt ‘s für alle,

Die mit Leber, Darm und Galle,

Druckschmerz und verqueren Winden

Einfach keine Ruhe finden. Löwenzahn hat Kneipp empfohlen,

Auf der Wiese nur zu holen.

Mal als Tee, mal als Salat,

Lautet der bewährte Rat. Bei der Frühjahrskur im Mai

Ist der Löwenzahn dabei,

Dazu noch ein wenig fasten

Und den Stoffwechsel entlasten! Die Figur wird gut verbessert,

Leicht entschlackt und auch entwässert,

Frischen Geist und guten Denken

Kann der Löwenzahn uns schenken. Dass die guten Kneipp’schen Sachen

Allen Menschen Freude machen,

Gilt seit mehr als hundert Jahren.

Jedermann soll das erfahren. Aus dem Buch von Marianne Porsche-Rohrer „ Sebastian Kneipp heilt Seele und Leib – Ein lyrisches Handbuch der Kneippschen Lehre“

Buchtipp

Sebastian Kneipp heilt Seele und Leib

ISBN 978-3-00-051380-0

Preis: € 9,95

Seitenzahl: 131, Sprache: deutsch

Zu beziehen über den Buchhandel oder die Verfasserin: porsche-rohrer.praxis@t-online.de



Marianne Porsche-Rohrer

Apothekerin, Heilpraktikerin und Autorin

Buchtipp: Löwenzahn

Wunderkraut für Resilienz und Lebenskraft





Autorin: Barbara Simonsohn

Umfang: 158 Seiten

Klappenbroschur

Mankau Verlag

ISBN: 978-3-86374-694-0

Preis: € (D) 12,00 / €