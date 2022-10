Fotoquelle: Bahmann Coaching GmbH

Der Kürbis zählt zu den besonderen saisonalen Lebensmitteln, die der Herbst wieder auf den Speiseplan setzt. Da er kaum Fett und dazu noch wenig Kalorien enthält, nutzen ihn viele Menschen bewusst zum Abnehmen. Doch hält der Kürbis auch, was ihm immer nachgesagt wird?

„Es gibt weitaus bessere Lebensmittel, die auch im Herbst die Kilos purzeln lassen“, hält Abnehmcoach Jan Bahmann dagegen. Er rät von einer Fokussierung auf den Kürbis als ideales Diät-Lebensmittel für den Herbst ab und weiß um bessere Alternativen, die in den kalten Monaten auf dem Teller landen können. Ob der Kürbis diättauglich ist und welche Alternativen zur Wunschfigur führen, erklärt er in diesem Artikel.

Der Kürbis – wirklich ein Abnehmhelfer?

Es ist vor allem die einseitige Fokussierung auf die Kalorienmenge, die den Kürbis in vielen Magazinen als Wundermittel gegen überschüssige Pfunde hervorstechen lässt. 100 Gramm des beliebten Hokkaido bringen es beispielsweise auf lediglich 25 Kalorien. So können größere Mengen verzehrt werden, ohne zu viel Energie zu sich zu nehmen. Zusätzlich liefert der Kürbis dem Körper wertvolle Mineralstoffe wie Magnesium und Eisen, dazu noch ausreichend Vitamin C. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille.

Gesund, aber proteinarm

Ein Bereich, in dem der Kürbis hinter den Erwartungen zurückbleibt, ist der Eiweißanteil, wie Experte Jan Bahmann betont. Die Proteine sind besonders wichtig, um uns nach der Mahlzeit lange satt zu halten. Doch der wichtigste enthaltene Makronährstoff sind kurzkettige Kohlenhydrate, die uns nach kurzer Zeit schon wieder in den Kühlschrank schauen lassen. Was das Eiweiß und die ebenso wichtigen Ballaststoffe angeht, kennt der Abnehmcoach deshalb bessere Alternativen.

Welches Gemüse ist effektiver?

Tatsächlich gibt es Wintergemüse, welches reich an Eiweiß ist und dadurch einen wertvollen Beitrag zu einer Diät leisten kann. Wirsing enthält beispielsweise deutlich mehr Proteine als Kohlenhydrate und trägt dadurch zu einer anhaltenden Sättigung bei. Hier enthalten 100 Gramm gerade einmal 27 Kalorien, was dem Kürbis praktisch in nichts nachsteht.

In den gleichen Punkten überzeugt auch der Rosenkohl und kann für Abnehmwillige eine gute Alternative sein. Jan Bahmann bringt ihn aufgrund der stolzen 4,5 Gramm Eiweiß ins Spiel, die zu einer nachhaltigen Sättigung trotz weniger Kalorien beitragen. Auch bei den Ballaststoffen übertrifft der Rosenkohl die meisten anderen Gemüsearten. Es lohnt sich also, die herbstliche Diät nicht allzu sehr auf den Kürbis zuzuschneiden, sondern die vielen interessanten Alternativen zu erkunden.