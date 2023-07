Justus von Liebig Therme in Bad Salzhausen

„Ob sie meine schöne Therme abreißen werden, ob sie es wagen“, fragt sich der junge Justus, immer wieder dargestellt von Rolf Hartmann, auch bei der damaligen feierlichen Einweihung der Justus-von Liebig-Therme. „Jetzt sind fast 200 Jahre vergangen, soeben hatte ich meine Doktorarbeit vollendet und kann mich nun mit voller Kraft der Erkundung der seltsamen Quellen dort in dem sumpfigen Dorf bei Nidda widmen, wo die salzige Sole aus der Erde quillt.“

Am ehemaligen Laboratorium des Justus Liebig, der heutigen kleinen Kirche, hat man eine Plakette zur Erinnerung angebracht und an der Therme sein Konterfei.

Der Hauptausschuss der Stadt hat den Abriss beschlossen und den Neubau eines Gesundheitszentrums.

Die Umfrage der Stadt Nidda, gerichtet an alle Bürger sämtlicher Stadtteile, zur Zukunft der Therme und Bad Salzhausens lief am 26. Mai aus. Auf das Ergebnis ist man gespannt. Die Stimmung in der Stadt neigt sich mehr und mehr der Meinung eines neuen Vereins zu: Energetische Ertüchtigung und Sanierung der Justus-von-Liebig-Therme statt Abriss und Neubau!

Der Sprecher der Grünen, Herr Stadler, verstieg sich in der Sitzung zu der Behauptung, dass Abriss und Neubau des Gesundheitszentrums preiswerter und schneller zu bewerkstelligen sei als die Sanierung und energetische Modernisierung der vorhandenen Therme. Wider besseres Wissen und auch gegen die begründeten Einwände des Ortsbeirats, die von Udo Franzke vorgetragen wurden. Der Verein „GesundheitsBadSalzhausen“ setzt sich nach wie vor, zuletzt mit einer Petition an den hessischen Landtag, für den bestehenden Bau ein. Alle Fachleute des Vereins sind der festen Überzeugung, dass eine Modernisierung der Therme mit günstigen Krediten und den bereits bereitgestellten Mitteln in Höhe von 2,25 Millionen € möglich und nötig sei. Zur Petition wird im Landtag voraussichtlich noch vor den Wahlen ein Beschluss gefasst.

Die nächste Sitzung des Vereins findet am 11. 7. um 18:30 Uhr im Bürgerhaus in Bad Salzhausen statt.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.gesundheitsbadsalzhausen.de