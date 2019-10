Trüber Herbst, kalter Winter? Bestes Urlaubs- und Badewetter in Bad Füssing!

Therme eins, Fotoquelle: Bad Füssing



93 Prozent aller Bad Füssing-Urlauber sind Stammgäste und diese „Bad Füssing-Insider“ wissen es längst: Herbst und Winter sind die beste Zeit, um sich im herrlich warmen Thermalwasser der Bad Füssinger Thermen zu entspannen und dazu noch viel für die Gesundheit zu tun.

Neben dem Bad in den Thermen ist das Radfahren im Herbst die beliebteste Urlaubsaktivität der Gesundheits- und Aktivurlauber in Bad Füssing. Im Winter laden die 460 Kilometer bestens ausgebauten Wanderwege zu unbeschwerten Spaziergängen durch idyllische Flussauen, Wälder und Naturschutzgebiete ein.

Ein besonderer Genuss für die Gäste: die Kombination von körperlichen Aktivitäten und Thermalbaden. „Erst beim Radfahren oder Wandern den Kreislauf in Schwung bringen, danach im wohltuenden Thermalwasser entspannen – das ist wirkungsvolle Medizin gegen Alltagsstress, außerdem Balsam für Muskeln und Gelenke“, sagt Bad Füssings Kurdirektor Rudolf Weinberger.

Veranstaltungsangebot auf Großstadt-Niveau

In Bad Füssing wird es auch im Herbst und Winter nie langweilig: Mehr als 2.200 Veranstaltungen pro Jahr sorgen auch in der zweiten Jahreshälfte in Bad Füssing für viel Abwechslung im Urlaub. Meist ist der Eintritt dazu sogar kostenlos. Gratis ist in Bad Füssing auch die Nutzung der Ortsbusse sowie die Teilnahme an vielen der angebotenen Gesundheitskurse und Freizeitaktivitäten.

Bad Füssing verwöhnt seine Gäste zudem mit seinen 1000 Wellness-Inseln. Spektakulär: der Saunahof, eine Mega-Saunawelt, integriert in einen historischen niederbayerischen Vierseit-Bauernhof. Der Deutsche Saunabund hat diese Premium-Erlebnissauna aktuell zum zweiten Mal mit fünf Sternen ausgezeichnet.

Der Kur- & GästeService Bad Füssing bietet Kur- und Gesundheitsurlaubern im Herbst kostenlose, geführte Radwandertouren und die Hoteliers verwöhnen mit besonders attraktiven „Radlkur-Pauschalen“ wie z.B.

Die „Radlwoche“ – 7 Übernachtungen im DZ-Appartment mit Frühstück, inklusive 4x Eintritt in die Thermen, Teilnahme an geführten Radwanderungen, Radwanderkarte, Brotzeitsackerl zum Mitnehmen bereits ab 282 Euro pro Person.

Informationen und Kontakt:

Kur- & GästeService Bad Füssing KdöR

Rathausstraße 8

D-94072 Bad Füssing

Tel. +49 (0)8531 975-580

tourismus@badfuessing.de

www.badfuessing.com