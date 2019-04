Loverun 2019 Vienna presented by Hyundai

ein Laufevent im Zeichen der LiebeSamstag, 27.April 2019, 17.00 UhrPrater Hauptallee5km Laufstrecke um- und auf der Prater HauptalleeInfo und Anmeldung: www.loverun.at Siegerehrung/Party: 19 Uhr Bühne Praterzeltfriends&family – blind date

Lifestyle-Laufevent LOVERUN in Wien verbindet zum 2ten Mal Liebe, Sport & Spaß

Am Samstag, den 27.04. findet der LOVERUN in Wien statt und verspricht auch in seiner zweiten Auflage, Herzen und Menschen zu vereinen. „Man muss nicht zwingend ein Profiläufer sein! Spaß an der Sache und die Gemeinsamkeit stehen beim 5km LOVERUN im Vordergrund“ so Veranstalter Andreas Berger der als ehem. Leichtathlet und 100 Meter Sprinter wie kein anderer weiß, welche Zutaten einen gelungenen Laufevent ausmachen müssen.

Während das Eventzentrum im Areal der Liliputbahn bereits ab 15.00 mit Open-Air Entertainment im Zeichen der Liebe steht, starten die Teilnehmer um 17.00 auf der Prater Hauptallee zum gemeinsamen 5km Lauf durch. Außergewöhnlich dabei: die Starter gehen tanzend ins Rennen bevor es gilt, gemeinsam und schnellstmöglich die 5km Laufstrecke auf der Prater Hauptallee zu bezwingen. Dass Liebe so vielschichtig wie das Leben ist, beweisen auch die Disziplinen für die man sich anmelden kann:

Verliebt/ Verlobt/ Verheiratet/ Friends & Family oder Blind Date – Erst Laufpartner, dann Lovepartner! Denn das Loverun-Team ist überzeugt: Ohne Liebe läuft gar nichts!

Neben Funktionsshirt, einem prall gefüllten Goodie Bag, Finisher-Medaille sowie schmackhafter Verpflegung nach dem LOVERUN warten noch Food Trucks, Musik, Fotoboxen und eine spannende Verlosung auf Teilnehmer und Zuseher. Unter allen teilnehmenden Loverunners wird ein neuer Hyundai i20 Active in Passion Red verlost! Anmeldung und laufende Infos unter: https://www.loverun.at

Anmeldung – Startpaket: EUR 33.- pro Person bzw. € 66.- pro Paar

EUR 35.- Nachnennungen ab 14.04 (€ 70.- pro Paar)

Funktionsshirt

Personalisierte Startnummer inkl. Zeitnahme-Chip

Loverun-Band für den Lauf

Finisher-Medaille

Goodie Bag filled with lots of love

Verpflegung nach dem Lauf (Erdbeeren mit Sahne, Sekt, etc.)

Pokale für den 1-3. Platz pro Kategorie + Special AwardDie Buchungsbestätigung gilt als Fahrausweis in der Kernzone Wien 2 Stunden vor bis 6 Stunden nach Veranstaltungsbeginn (Beginn: 15:00 Uhr)

Strecke:

Der Loverun startet auf der Prater Hauptallee, Höhe Praterzelt und verläuft über die Rustenschacherallee zur Rotundenallee und wieder zurück auf die Prater Hauptallee bis ins Ziel. Die Strecke ist mit Kilometerschildern und Herzen am Boden gekennzeichnet.

Ablaufplan:

Eventzentrum: Praterzelt im Areal & Gelände der Liliputbahn (Eingang – Liliputbahn Hauptbahnhof, Prater 99)

Laufstart: Prater Hauptallee / Höhe Praterzelt

10.00 Uhr: Eventzentrum, Startnummernabholung, Musikalische Untermalung, Fotoboxen

15:00 Uhr: Eventzentrum, Moderationsbeginn, Food Trucks & Bar

15:30 Uhr: Blind Date Zusammenführung / Bühne Eventzentrum

16:30 Uhr: 100 m #hoegllove run (für 10 ausgewählte Paare, die sich im Vorhinein qualifizieren können – nähere Infos folgen in kürze!) / Prater Hauptallee

16:40 Uhr: Warm Up / Prater Hauptallee

17.00 Uhr: als Startschuss erklingen die Töne des Wiener Walzers – von der ersten provisorischen LOVERUN-Startlinie bis zur „richtigen“ wird getanzt!

ab ca. 17.30 Uhr (Zieleinlauf): Hand in Hand zum Versorgungsstand / Prater Hauptallee

19.00 Uhr: Bühne Praterzelt¸Siegerehrung & Verlosung im Anschluss