Was es zur Delta-Variante zu wissen gibt

Die Delta-Variante des Coronavirus, die zuvor als die indische Mutation betitelt wurde, verschreckt heute zahlreiche Nationen. Nicht zuletzt ist in Großbritannien eine Inzidenz über 100 gegeben, da diese Delta-Variante in das bereits fast komplett geimpfte Land eingezogen ist. Das stellt man sich zurecht die Frage, wie hoch die Risiken sind und ob der Zustand des Lockdowns im Winter nicht doch wieder einkehrt.

Delta-Variante des Corona Virus, Fotoquelle pixabay

Delta-Variante in Deutschland

Auch in Deutschland breitet sich diese Variante immer weiter aus, nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ist jede 2. Neuinfektionen hierzulande auf diese Mutation zurückzuführen. Erschreckend ist die Erscheinung, dass sich die Anzahl der Neuansteckungen der Delta-Variante pro Woche zu verdoppeln scheint, was aus Untersuchungen einer bayerischen Laborgemeinschaft hervorgeht.

Man sollte sich fragen, weshalb sich die Delta-Variant schneller als das herkömmliche Coronavirus oder die anderen Mutanten ausbreiten kann. Professor Jürgen Durner, Facharzt für Labormedizin, meint, dass die Delta-Variante alle anderen Mutanten förmlich verdränge. Die britische Variante, die nun korrekt als Alpha-Mutante bezeichnet werden muss, wurde so zu einem Großteil von der Bildfläche verdrängt.

Das lässt sich allem Anschein nach darauf zurückführen, dass die Delta-Mutante einfach ansteckender sein soll, rund 50 % ansteckender als die Alpha-Variante soll diese sein. In Großbritannien, wo eine eigene Mutante zustande kam, wurde diese Alpha-Variante fast komplett verdrängt, man geht davon aus, dass 90 % aller Neuinfektionen durch die Delta-Variante hervorgerufen werden.

Die Impfungen sagen den Kampf an

Die Impfungen werden nach dem neuesten Datenstand nicht komplett nutzlos, sie verlieren jedoch sehr wohl an Effektivität, wenn sie mit der Delta-Variante konfrontiert werden. Bisher gibt es hierfür zu wenige Informationen, als dass man absolute Zahlen geben könnte. Man sollte jedoch einmal den Raum Großbritanniens betrachten. Hier ist ein Großteil der Bevölkerung bereits geimpft, bis vor wenigen Wochen bis Monaten galt dieses Land als fast frei von Corona. Durch die neuen Virusmutanten sind nun wieder Inzidenzraten von über 100 gegeben, was mehr als verdeutlicht, dass die Impfungen in bestimmten Rahmen versagen. Es bleibt zu hoffen, dass nicht noch aggressivere Mutanten entstehen, gegen die Geimpfte noch weniger geschützt sind.

Prognosen für Deutschland

An den Prognosen für Deutschland spalten sich die Geister. Wenn man Großbritannien in die Entscheidung mit einbezieht, bleibt prinzipiell der Schluss übrig, dass in Deutschland eine neue Welle bevorsteht. Das wird durch den Fakt unterstützt, dass mehr und mehr Lockerungen in Deutschland getätigt werden und dementsprechend der Nährboden für die Delta-Variante vorbereitet wird. Zusätzlich ist die Impfquote in Deutschland geringer als in Großbritannien, weshalb also prinzipiell ein härterer zu erwarten wäre. Hier sind die Daten rund um die Delta-Variante allerdings zu lückenhaft, weshalb man lediglich abwarten kann.

Prävention betreiben

Um sich vor dieser neuen Variante des Coronavirus zu schützen, helfen am besten die altbekannten Regeln. So sollte man in erster Linie die AHA-Regeln umsetzen und das bestenfalls konsequent. Ansonsten gelten die üblichen Grundsätze, dass man Kontakte einschränken und viel im eigenen Haus verbleiben sollte. Die Delta-Variante sollte man wie den herkömmlichen Coronavirus betrachten, lediglich ist die Ansteckungsgefahr erhöht. Man sollte also gegebenenfalls im Vergleich zu davor mehr und aufwendigere Prävention betreiben, um der gestiegenen Ansteckungsgefahr entgegenzuwirken.

Abschließende Gedanken

Der Coronavirus mutiert in regelmäßigen Abständen, wobei es eine erschreckende Entwicklung ist, dass viele Mutanten ansteckender als die herkömmliche Variante sind. Dementsprechend ist es extrem schwer abzuschätzen, wie der Verlauf der Pandemie hierzulande in der Zukunft aussehen wird. Folglich sollte man das tun, was im Bereich des Möglichen liegt, sich also impfen lassen, die AHA-Regeln befolgen und Kontakte beschränken, insbesondere falls der Inzidenzwert wieder steigen sollte.

Quellen:

https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-wie-gefaehrlich-ist-die-delta-variante.2897.de.html?dram:article_id=499574

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-delta-variante-auf-dem-weg-zur-dominanz-17416288.html

https://www.apotheken-umschau.de/krankheiten-symptome/infektionskrankheiten/coronavirus/delta-variante-breitet-sich-rasant-aus-784661.html