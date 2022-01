Eine Blasenentzündung ist schmerzhaft, nervig und ermüdend. Dabei trifft die Blasenentzündung besonders häufig Damen im jungen Alter, insbesondere wenn sie schwanger werden. Glücklicherweise gibt es hier jedoch so einige Methoden, die du unternehmen kannst, um dich gegen die Entzündung der Blase zu wappnen.

Die richtige Umstellung der eigenen Ernährung

Die Ernährungsweise beeinflusst in einem großen Maße, wie anfällig man für eine Blasenentzündung ist. Hat Sie eine Blasenentzündung bereits heimgesucht, sollten Sie auf antientzündliche und darmgesunde Speisen setzen. Hierzu gehören gute Öle, Obst und Gemüse. Diese Nahrungsmittel verhelfen Ihrem Körper, sich gegen die Entzündung zu wehren. Zuckerhaltige Speisen, Fertigprodukte und rotes Fleisch sollten Sie nicht mehr konsumieren. Ein besonderes Augenmerk können Sie auf Probiotika legen, welche der Darmflora und dem eigenen Immunsystem im Kampf gegen die Entzündung weiterhelfen können.

Methoden zum Vorbeugen der Blasenentzündung

Die Lebensmittel helfen Ihnen weiter, wenn die Blasenentzündung bereits im Gange ist und natürlich auch, um dieser vorzubeugen. Um noch effektiver vorzugehen, können Sie weitere Maßnahmen in Ihrem Alltag ergreifen. Im Winter sollten Sie so davon absehen, auf zu kalten Flächen zu sitzen. Kalte Steine beispielsweise können nach einer längeren Sitzdauer für Probleme mit der Blase sorgen. Indem Sie den Unterleib und die Füße warmhalten, wappnen Sie Ihren Körper bestens dafür, gegen eine anstehende Blasenentzündung anzukämpfen.

Hilfreich ist zudem, genug Wasser zu trinken. Die Mindestmenge von anderthalb Litern pro Tag sollten Sie erfüllen. Natürlich sollten Sie auch beachten, dass Sie Ihre Blase regelmäßig leeren sollten, bevor sich diese zu sehr auffüllt. Die Intimhygiene sollten Sie zudem möglichst simpel ohne Seife angehen.

Das Tragen von lockerer Baumwollunterwäsche kann ebenfalls helfen. Da der Sex auf die Blasenentzündung Auswirkungen nehmen kann, sollten Sie die richtigen Verhütungsmittel wählen. Von bestimmten Sorten an Kondomen und Spiralen sollten Sie absehen, wobei das mit Ihrem Arzt abgeklärt werden sollte.

Bestimmte Nahrungsmittel im Überblick

Einige Nahrungsmittel haben ein besonders Image, gegen die Blasenentzündung ankämpfen zu können. Hierzu zählt beispielsweise Algenöl oder solches aus der Hanfpflanze. Hierbei handelt es sich um eine optimale Omega-3-Fettsäuren-Quellen, welche Ihr Körper für die Bekämpfung der Infektion braucht. Vollkornhaltige Speisen sollten darüber hinaus konsumiert werden, um die wichtigsten Mineralien und Spurenelemente parat zustellen. Obst und Gemüse sollte während einer laufenden Erkrankung mehrmals am Tag gegessen werden.

Typische industriell verarbeitete Lebensmittel so wie Snacks und Süßigkeiten sollten Sie nicht mehr konsumieren. Diese belasten Ihren Körper und Ernährung nur weiter, was im Kampf gegen eine Infektion ein Nachteil für Sie darstellt. Indem Sie also auf gute und hilfreiche Nahrungsmittel setzen, helfen Sie Ihrem Körper mit den besten Mitteln, gegen Infektionen anzukämpfen.

Das Phänomen der wiederkehrenden Blasenentzündung

Vermutlich befinden sich unter den Menschen, welche den Artikel hier lesen, viele mit einer wiederkehrenden Blasenentzündung. In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen kehrt so die Blasenentzündung wieder zurück und sagt für einen bestimmten Zeitraum den Kampf an. Da diese wiederkehrende Blasenentzündung größere Komplikationen im eigenen Leben und Alltag verursachen kann, sollten Sie zielgerichtet gegen sie vorgehen.

Selbstverständlich sollten Sie spätestens nun einen Arzt aufsuchen. Dieser kann Ihnen mit Medikamenten und tiefgreifenden Therapien dazu verhelfen, Ihre Lebensweise umzustellen, auf dass diese Probleme nicht mehr vorkommen. Oftmals müssen Sie jedoch selbst ein wenig die Rolle des Detektivs einnehmen und herausfinden, wodurch genau Sie die Blasenentzündung triggern. So können es bestimmte Angewohnheiten, Nahrungsmittel oder dergleichen sein, welche bei Ihnen diese Erscheinung hervorruft.