Vitamin C, auch Ascorbinsäure genannt, ist das bekannteste unter den Vitaminen und ein wahrer Allroundtalent. Es bringt nicht nur das Immunsystem auf Trab, schützt den Körper vor Krankheiten wie Krebs und Herzinfarkt und hilft beim Abnehmen, da es für den Fettstoffwechsel unentbehrlich ist. Ohne Vitamin C läuft bei der Fettverbrennung der Zellen nämlich gar nichts. Aber es kann noch mehr: Es stärkt das Bindegewebe und strafft die Haut.

Was ist Vitamin C?

Vitamin C ist ein in der Natur weit verbreitetes, wasserlösliches, hitze- und lichtempfindliches Vitamin und sollte vor zu langen Gar- und Kochzeiten geschützt werden. Es kann sich gut im Organismus verteilen und wird bei Bedarf schnell und zielgerecht eingesetzt. Vitamin C ist ein essentieller Mikronährstoff, ohne den wir kein gesundes Leben führen können. Da der Mensch die Fähigkeit verloren hat, Vitamin C in der Leber aus Glucose aufzubauen, ist er darauf angewiesen, diesen essentiellen Mikronährstoff kontinuierlich mit der Nahrung aufzunehmen. Es kommt vor allem in Zitrusfrüchten (Zitronen, Kiwi, Erdbeeren, Johannisbeeren, Sanddorn) und frischem Gemüse (Paprika, Kartoffeln, Kohl, Sauerkraut, Tomaten, Fenchel), aber auch in Makrelen, Hering, Forellen und Rinder-, Schweinefleisch vor.

Vitamin C – erfüllt folgende Aufgaben im Körper: beteiligt sich am Kohlenhydratstoffwechsel

ist wichtig für den Stoffwechsel in den Zellen

schützt die Zellen vor schädigenden Substanzen (Freie Radikale)

stärkt körpereigene Abwehrkräfte

aktiviert und reguliert den Stoffwechsel

baut das Stützgewebe des Körpers auf: Bindegewebe, Knochen, Knorpel, Zähne

hilft bei der Eisenverwertung im Körper

beugt der Arterienverkalkung vor

Durch seine hervorragende Eigenschaft als Immunstimunlanz gewinnt Vitamin C nicht nur in der Onkologie und Rheumatologie zunehmend an

Bedeutung, sondern es kann auch die Genesungszeit nach bakteriellen oder viralen Infekten verkürzen.

Schützt Vitamin C vor Erkältungskrankheiten?

Dass sich Vitamin C positiv auf den Verlauf von Erkältungskrankheiten auswirkt, wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen. Ergebnis: eine im Durchschnitt 23prozentige Reduktion der Symptome und eine verkürzte Dauer der Erkältung.

Alterungsprozess

Freie Radikale sind sehr kurzlebige Moleküle, die ein hohes Potential haben, an biologischen Systemen Schäden anzurichten, unter anderem am Erbgut. Sie sind an der Entstehung vieler Erkrankungen (z. B. Tumorerkrankungen) beteiligt oder werden vermehrt gebildet durch bestimmte Erkrankungen (z. B. Rheuma, Infektionen, Allergien). Auch produzieren Therapieverfahren wie Bestrahlung, Chemotherapie oder Operation verstärkt Freie Radikale. Freie Radikale werden als eine der wichtigsten Ursachen für den Alterungsprozess angesehen. Sie werden entweder im Organismus selbst gebildet oder durch äußere Faktoren verursacht (UV-Licht, Bestrahlung, Nikotin, Autoabgase).

Unter normalen Bedingungen verfügt der Organismus über ein System von Radikalfängern, wobei sich Vitamin C als effektiver Radikalfänger bewährt.

Ein Vitamin C – Mangel äußert sich in: Müdigkeit, Antriebslosigkeit

Depression

Hysterie

Leistungsschwäche

Konzentrationsstörungen

Appetitlosigkeit

erhöhte Infektanfälligkeit, Erkältungen

Blutarmut

Wundheilungsstörungen

Bindegewebsschäden

verzögerte Erholung nach Erkrankungen

klassische Vitamin – Mangelerkrankung Skorbut (Zahnfleischentzündungen, ausgefallene Zähne, Nasenbluten, Blutergüsse). Tritt jedoch in der

westlichen Welt kaum noch auf.

In einigen Lebensituationen ist der Vitamin C- Bedarf erhöht: bei starker körperlicher Belastung

Dauerstress



(z. B. Allergien, Krebs, Rheuma) Schwangerschaft und Stillzeitchronische Erkrankungen(z. B. Diabetes

Infektionen

Alter

Alkoholmissbrauch

Raucher

Einnahme von Medikamenten (z. B. Antibiotika)