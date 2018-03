Sitz gerade: Rückenschule im Alltag

Als Folge „verkümmern“ Bauch- und Rückenmuskulatur. Aber auch einseitige Belastung und falsche Bewegung (falsches Tragen oder Heben) kann zu Rückenschmerzen führen. Moderne Orthopädie Fachbetrieben bieten die Möglichkeit einer computergestützten Haltungsanalyse für die Vermessung von Körperstatik und Körperhaltung.



Häufige Ursachen von Rückenschmerzen / Rückenbeschwerden

Wirbelsäulenverkrümmung (angeboren oder erworben)

Verrenkungen, wie Sturz, plötzliche Dreh- und Bückbewegungen

Bandscheibenschaden oder Bandscheibenvorfall

Fehlhaltungen und einseitige Dauerbelastung mit anschließenden Muskelverspannungen, schweres Heben

Stress, psychische Anspannung, Leistungsdruck, Überforderung

Wirbelbruch, z. B. durch Osteoporose

Übergewicht, ungeeignete Matratze (gesunder-Schlaf)

Bewegungsmangel

Klimatische Reize wie Nässe, Kälte oder Zugluft

In einzelnen Fällen können Tumore oder Entzündungen Rückenschmerzen auslösen

Bei schmerzhaften Verspannungen der Rückenmuskulatur wird eine Schonhaltung eingenommen, die die zugrunde liegende Fehlhaltung noch verstärkt. Die Schmerzen werden noch schlimmer und es entsteht ein Teufelskreis.



Rückenschule im Alltag